¡Por fin...!
La portada de La Región de este jueves, 8 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 8 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
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Ourense es la provincia española donde más crece el PIB per cápita
El super se blinda: alarmas antirrobo hasta en los quesos
Los sindicatos buscan influir en la campaña con la huelga general: el 11-N
Fallece Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio desencadenó la crisis
Detenidos en Bilbao por enamorar y estafar 30.000 euros a una ourensana
La falta de lluvias deja los embalses de Ourense con las reservas al 60%
Feijóo, sobre el voto por correo: “Confío en los carteros, pero no en los directivos”
Alarma y dudas en la OMS ante el posible caso de peste neumónica en Rusia
Los médicos dejan en suspenso la huelga a la espera del resultado electoral
Preferente Galicia | El Auriense y el Arnoia se ponen al día con un empate (2-2)
Extra | El Padre Feijóo nacía hace 350 años en Casdemiro
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La portada de La Región de este jueves, 8 de octubre
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