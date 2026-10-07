La portada de La Región de este jueves, 8 de octubre.

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 8 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este jueves, 7 de octubre. | La Región

Ourense es la provincia española donde más crece el PIB per cápita

El super se blinda: alarmas antirrobo hasta en los quesos

Los sindicatos buscan influir en la campaña con la huelga general: el 11-N

Fallece Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio desencadenó la crisis

Detenidos en Bilbao por enamorar y estafar 30.000 euros a una ourensana

La falta de lluvias deja los embalses de Ourense con las reservas al 60%

Feijóo, sobre el voto por correo: “Confío en los carteros, pero no en los directivos”

Alarma y dudas en la OMS ante el posible caso de peste neumónica en Rusia

Los médicos dejan en suspenso la huelga a la espera del resultado electoral

Preferente Galicia | El Auriense y el Arnoia se ponen al día con un empate (2-2)

Extra | El Padre Feijóo nacía hace 350 años en Casdemiro