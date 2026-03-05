En Portada, El salvaje Oriente

En plena dictadura del tuit, en esta autocracia del instante, no da mucho tiempo a pensar, a reflexionar, a escuchar y mucho menos a consensuar. Se buscan militantes, fanáticos, hinchas y seguidores en una partida de ajedrez planetaria donde solo hay blancas o negras, conmigo o contra mí, Trump o Xi Jinping.

Ya lo dijo el propio presidente norteamericano en enero, en una entrevista con The New York Times: "Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. Y agregó: “No necesito el derecho internacional, no busco hacer daño a la gente”.

La primera gran pregunta cae por su propio peso tras la invasión de Ucrania, la respuesta en Gaza, la amenaza a Groenlandia, la captura de Maduro o el reciente bombardeo en Irán: ¿hemos recuperado una versión del salvaje Oeste, donde impera la ley del más fuerte, en detrimento de un mundo regulado en base al Derecho Internacional? Y en relación con esto: ¿tiene algún amparo legal la guerra de Irán?