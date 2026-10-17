Primera lección de Ishtar

Su historia era un relato lleno de fracasos que la habían hundido en la apatía. El mal humor y la desafección de los que debían de ayudarla -padres, hermanos, primos y algunos de sus escasos amigos- hacía tiempo que la habían dejado en un pozo sin salida donde, probablemente, acabaría su existencia, ahogada en la más triste soledad. Lo habitual era que pasara las noches luchando contra los fantasmas que la acosaban en interminables pesadillas.

Una noche cerrada y tenebrosa, creyó escuchar un ruido casi imperceptible para sus oídos. Dudó, al no poder asegurar que sus sentidos funcionaran como los del resto del mundo. Además, su instinto vital le facilitó una explicación razonable: dado que el sonido procedía de la cocina, lugar donde el gorgoteo, el zumbido, el goteo, los chirridos… compiten con el reloj en la busca del liderazgo entre los electrodomésticos, y que las tres de la madrugada es una hora inadecuada para compartir sus temores, sobre todo teniendo en cuenta que ella era la única habitante de la casa y que tenía el teléfono apagado para evitar llamadas inoportunas, hizo lo más pertinente: cerró los ojos, apagó la luz y esperó…

No se puede precisar el tiempo que transcurrió hasta que un silbido penetrante la despertó del angustioso letargo en que se había sumergido

Lo habitual era que pasara las noches luchando contra los fantasmas que la acosaban en interminables pesadillas

Después de ducharse, se dirigió a la cocina para disfrutar del estupendo desayuno que había preparado antes de acostarse. Lo hacía habitualmente para ahorrar tiempo a las mañanas. Sin embargo, se estremeció cuando observó que encima del vaso, que normalmente contenía el zumo de naranja, había un sobre con una nota. Temerosa la abrió y leyó su contenido.

Un misterioso diálogo entre el Fracaso y la Autoes-tima se desarrollaba encriptadamente

Fracaso: Hoy he vuelto a rondar por tus pensamientos. ¿Por qué estás pensando tanto en mí?

Autoestima: Cada vez que pienso en ti, sube tu amiga Ansiedad, como si fuera la torre Eiffel, y me escondo ahí para que nadie me vea.

Fracaso: Dime, ¿qué quieres hacer?

Autoestima: Protegerme, como hice toda la vida yendo a un lugar seguro y diciéndome “Todo estará bien”.

Fracaso: ¿Te está funcionando esa fórmula?

Autoestima: Sí, pero a corto plazo, porque estás en mi mente cada dos por tres. ¿Por qué no me dejas en paz de una vez? ¿Qué quieres de mí?

Fracaso: Yo estoy para ayudarte, pero me estás visualizando como enemigo y eres incapaz de recibir mi ayuda.

Autoestima: ¡Qué listo eres!... No sé cómo puedo pedirte ayuda a ti, odiándote por hacerme la vida imposible.

Fracaso: Hay algo muy importante que no estás analizando. Cada vez que aparezco, te flagelas con dureza, sin tener en cuenta que no eres perfecta. Aunque intentas serlo, pero eres incapaz. La próxima vez equivócate y ríete de ello…

Autoestima: ¡Ojalá! ¡Muy interesante conversación! Pero voy a intentar salir de la torre Eiffel y olvidarme de ti, al menos por un tiempo.

Fracaso: ¿Qué tal estuviste estos días sin mí?

Nota: A partir de entonces, ella emprenderá un viaje que le permitirá recuperar la energía perdida y renacer con un gran tesoro, quizás el mayor de todos: la ilusión por vivir.

Ishtar :Diosa del amor, la belleza, el sexo la guerra, la justicia y el poder político. Las frustraciones consiguieron movilizar al Fracaso para desarrollar su Autoestima.

Vastagos del Viejo Milenario.