Progresando adecuadamente

El fin de semana deportivo estuvo marcado por la celebración de los actos del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que cuadró en domingo, jornada deportiva por excelencia. Un buen momento para hacer balance, de lo local a lo internacional, sobre el estado de salud del deporte femenino. Y parece que progresa adecuadamente. Despacio, sin duda, con muchas metas y objetivos que conseguir, por supuesto, pero viviendo una situación bastante mejor que la que se vivía hace menos tiempo del que pensamos.

Mientras en una buena parte de las ciudades españolas se aprovechaba para dar zapatilla y conmemorar el día gritando reivindicación, el gran escenario deportivo seguía su curso. Ahí estuvo la selección española femenina de fútbol, encauzando la clasificación a un Mundial que ya sabe lo que es ganar. La de baloncesto, con dos ourensanas en sus filas, prepara también el asalto al billete mundialista. Las Guerreras lo que certificaron fue su pase al Europeo. La primera medalla de los Juegos Paralímpicos de Invierno también tuvo acento femenino gracias a Audrey Pascual. Todo en unas pocas horas y con repercusión. Quizá menos de la merecida, pero cada vez más. Y lejos de los focos, el futuro. Miles de niñas haciendo deporte y soñando con ser, en unos años, igual que sus referentes. Con paso firme. Y esto vale para el 8M y para cualquier día del año.