Prometieron 184.000 viviendas

Qué tiempos estos en los que hay que señalar hasta lo que es evidente! Tan melancólica expresión resume el malestar que genera la tendencia del Gobierno Sánchez a convertir la política en una representación teatral a través de la que se intenta confundir al personal, creando expectativas que se quedan en nada. La protagonista de la última comedia está siendo la vivienda. El agravado problema de la vivienda. Un malestar que comparece en todas las encuestas como la principal fuente de preocupación de los ciudadanos. No hay oferta suficiente de vivienda, ni social ni de iniciativa privada; se han disparado los precios en la compra de vivienda nueva y los del alquiler rozan las nubes.

Frente a este escenario que explica el porqué de la preocupación de buena parte de la población, sobre todo los jóvenes, ¿qué soluciones ha puesto en marcha el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez?. Promesas. Lleva siete años prometiendo que se comprometían a construir miles de viviendas. En Madrid, hace unos días, en una puesta en escena que repetía otra representación que había tenido lugar ¡hace 20 años¡ en los mismos terrenos que ocupaban varios antiguos cuarteles condenados a ser demolidos y con el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero como protagonista, Pedro Sánchez, flanqueado por tres ministros, anunciaba la construcción de 10.700 viviendas. Durante la campaña electoral se había comprometido a construir 184.000 en toda de España. El último dato disponible refleja que las realizadas no pasan de 43.000. La promesa repetía otra anterior de parecida cuantía.

Sánchez lleva al frente del Ejecutivo desde junio de 2018. En estos más de siete años ha repetido en varias ocasiones las mismas promesas. Ante un incumplimiento inocultable recurre a las puestas en escena, un teatrillo destinado a entrar ese día en las escaletas de los telediarios. Las encuestas reflejan que para el 40% de los españoles la carestía de viviendas es su principal preocupación. Un desasosiego que viene de atrás y que quienes nos gobiernan no han sido capaces de atender perdidos tantas veces en los sargazos de la ingeniería social y el fomento de la polarización.