La provincia de Ourense en Fitur

La provincia de Ourense compareció en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y, como en ediciones anteriores, lo hizo de una manera activa, sin desperdiciar la ocasión, mediante una más que notable programación de acciones, centrada en turismo rural, termal, enogastronómico, cultural. Una Feria Internacional, que registra más de 255.000 visitantes, generando un impacto de 505 millones, no es digna de desdeñar, para dar más luz a la provincia. Y la Diputación de Ourense nunca ha perdido la oportunidad de estar presente en este punto de encuentro turístico por excelencia, con el fin de potenciar la promoción de destinos y la presentación de innovaciones, etc.

Comenzamos exponiendo, dando a conocer, los “Itinerarios Enogastronómicos de Valdeorras” en colaboración con “Escapada Rural” -principal plataforma de turismo rural de España-, con el objetivo de impulsar una oferta turística basada en la calidad y autenticidad de la enogastronomía de Valdeorras. Compuesto por 9 ayuntamientos -A Veiga, Larouco, O Barco, O Bolo, Petín, Rubiá, Vilamartín, A Rúa y Caraballeda-, en este Xeodestino Trevinca-Valdeorras, sus ayuntamientos están unidos por una consigna: Son tierras que saben (saber y sabor) a miel, mencía, godello, patrimonio, naturaleza, que acumulan historia, sabiduría, tradición, que se lo otorgan las Ermitas, Serra da Enciña da Lastra, o Teixedal en Casaio, o destino starlight, as covas… Con todos estos recursos se han realizado “Itinerarios Enogastronómicos”, fruto del trabajo colaborativo con las empresas y pequeños productores locales.

Continuamos con una mesa en la que participaron el conselleiro de Cultura, la presidenta de la Diputación de Lugo, el presidente del Consorcio de la Ribeira Sacra, para hablar -como bien pueden sospechar- de la Ribeira Sacra, que de esta va, definitivamente, a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. La primera pregunta que se me hizo fue clara y la contestación rotunda: ¿Qué lugar, bien patrimonial o actividad de la Ribeira Sacra de la provincia de Ourense, no se puede dejar de ver o hacer si la visitamos? La contestación: “Si en la Ribeira Sacra existen 1.200 Bienes catalogados y 18 Monasterios, parecería una pregunta complicada de responder. Pero ¡no!, ya que la puerta de entrada a la Ribeira Sacra es el ayuntamiento de Esgos, donde está situado el Monasterio de San Pedro de Rocas, enclave singular, conjunto monacal más antiguo de Galicia (año 573), enclavado en roca; y en el que ya había “vida” antes que en la Catedral de Santiago”. Pues sí, llamó la atención.

Seguidamente protagonizamos el especial de la revista “Turismo Rural”, dedicada a dar a conocer el destino transfronterizo más occidental de la provincia, enmarcado en el territorio Terras de Celanova-Serra do Xurés. Una publicación que permite conocer no sólo paisaje mágico, sino que alberga recursos, propuestas de actividades deportivas y culturales, así como una completa guía turística para descubrir “polo miúdo” este territorio. Un destino para contemplar la huella del hombre, gracias a sus iglesias (San Pedro de la Mezquita, Santa Comba de Bande), capillas, cruceiros, castros, grandes construcciones como el Monasterio de Celanova, o la “canle do Ruca”, termalismo, rutas BTT. ¡En fin!, tierra de arraianos, de marcada personalidad, llena de rincones por descubrir. Todo ello recogido en el monográfico y guía, que ya se puede adquirir.

Los “Entroidos do Oriente Ourensán” se presentaron por primera vez en Fitur, tras ser declarados “Fiesta de Interés Turístico Nacional”. Se incluyen bajo esta denominación, los ayuntamientos de Manzaneda, Viana do Bolo y Vilariño de Conso que, con esta declaración conjunta, se reconoce el carácter ancestral, la singularidad y los valores culturales y patrimoniales únicos de estas celebraciones, como bien dijo el presidente de la Diputación.

Deseamos un turismo desestacionalizado. Y Ourense cuenta con una oferta abierta todo el año para los visitantes. Fitur es buen escaparate para ofrecer “Ourense Provincia Termal, Refugio Familiar”. Una campaña enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística “Ourense coge velocidad, villas históricas y termales”, que la Diputación de Ourense, a través del Inorde, está ejecutando en colaboración con Turismo de Galicia y al Secretaría de Estado de Turismo, financiada con fondos Next. Han sido más las propuestas en Fitur, realizadas en el stand de Galicia, premiado como el mejor stand dentro de la modalidad de Comunidades Autónomas.