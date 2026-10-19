Por supuesto Donald Trump se está saliendo con la suya. ¿Cómo no? Era de esperar.

Dinamarca y Groenlandia han accedido a firmar un acuerdo con los Estados Unidos para aumentar la presencia militar del gigante americano en la isla ad aeternum, sin límites.

Desconocemos los detalles y la letra pequeña de dicho acuerdo y también cómo se ha conseguido llegar a él, y es casi seguro que no los conozcamos nunca del todo. Pero a mi juicio Dinamarca ha metido la pata en un profundo agujero en el hielo.

Las pretensiones de Donald Trump de anexionarse Groenlandia no han desaparecido en absoluto (el que piense eso está más loco que él), y una mayor presencia militar y civil en la isla a medio plazo solo va a facilitarle el camino a los Estados Unidos hacia ese final. Y no quiero ser agorero pero si la cosa sigue así ese final llegará más temprano que tarde.

En la película “Casablanca” hay una escena con un breve diálogo entre el mayor Strasse de la Gestapo (Conrad Veidt) e Ilsa Lund (Ingrid Bergman) muy significativo y revelador y que creo viene a cuento a propósito de este asunto actual entre Estados Unidos y Dinamarca.

El mayor Strasse intenta convencer a Ilsa de que Víctor Laszlo salga de Casablanca:

– Mademoiselle, no es prudente para Laszlo permanecer en Casablanca.

– Esta mañana dijo usted que no lo era que saliera de Casablanca.

Pero me temo que el actual gobierno de Dinamarca tampoco lo sepa. Lo veo patinando peligrosamente en un lago helado demasiado frágil, en el que el hielo se puede romper en cualquier momento.

- Y es verdad. Excepto con un destino, volver a la Francia ocupada.

– ¿A la Francia ocupada?

– Sí. Con un salvoconducto mío.

– ¿Qué valor puede tener? ¿El que han tenido las garantías alemanas en el pasado?

Pues ahí estamos.

Bueno, ahí está Dinamarca quiero decir. Negociando con el mayor Strasse.

Pactando con el diablo como un desquiciado Hamlet que ha perdido el norte nunca mejor dicho. Acordando imposibles con la calavera de Yorick en las manos.

Yo creo, como ya dije antes, que nunca sabremos los entresijos de verdad de ese acuerdo. Pero sospecho que son más complejos y están más llenos de mentiras, desprecios, traiciones, crímenes, favores, falsas promesas, puñaladas traperas, personajes siniestros y venganzas terribles que la fabulosa obra de teatro de Shakespeare sobre el príncipe de Dinamarca.

Una obra que más de cuatrocientos años después de haber sido escrita centenares de críticos, estudiosos, literatos, expertos y también simples enamorados lectores como yo aun seguimos intentando desentrañar sin éxito. Lo único que sabemos con certeza, eso sí, es que es una tragedia.

¿Qué valor pueden tener esas garantías? ¿El que han tenido las garantías alemanas en el pasado? ¿Qué valor pueden tener esas garantías? ¿El que han tenido las garantías de Mr. Trump en el pasado?

Pues yo no lo sé. Pero me temo que el actual gobierno de Dinamarca tampoco lo sepa. Lo veo patinando peligrosamente en un lago helado demasiado frágil, en el que el hielo se puede romper en cualquier momento.

Habrá que preguntarle a Yorick. Quizá él nos aclare algo.