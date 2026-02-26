A quen imos ir?

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

“Entón Xesús dixo aos doce: Vós

tamén queredes marchar?

Simón Pedro respondeulle:

A quen imos ir?

Ti tes palabras de vida eterna.”

(Xoán 6: 67-68)

A maioría das persoas decepcionamos a algúns, así como, outros fallaron á nosa confianza. Os apóstolos, do mesmo xeito que nós, tampouco confiaban moito nos seus líderes gobernamentais ou doutra índole. Esta década dos anos vinte está a mostrar a nosa debilidade sanitaria (Covid) e, o fin dunha certa orde política mundial coa consecuente incerteza económica, social e educacional.

Xesús estaba triste porque moitos dos seus discípulos deixaran de andar con el. Entón, diríxese aos seus doce apóstolos e lles pregunta se eles tamén o farían. Un Pedro fascinado polo amor, santidade e sabedoría do Mestre ao que axudaba no seu ministerio, ensínanos coa súa resposta que só a través de Cristo e o seu evanxeo poderemos atopar a compañía espiritual perfecta e eterna de Deus.

