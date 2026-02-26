La clonación humana ya está aquí
A quen imos ir?
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Entón Xesús dixo aos doce: Vós
tamén queredes marchar?
Simón Pedro respondeulle:
A quen imos ir?
Ti tes palabras de vida eterna.”
(Xoán 6: 67-68)
A maioría das persoas decepcionamos a algúns, así como, outros fallaron á nosa confianza. Os apóstolos, do mesmo xeito que nós, tampouco confiaban moito nos seus líderes gobernamentais ou doutra índole. Esta década dos anos vinte está a mostrar a nosa debilidade sanitaria (Covid) e, o fin dunha certa orde política mundial coa consecuente incerteza económica, social e educacional.
Xesús estaba triste porque moitos dos seus discípulos deixaran de andar con el. Entón, diríxese aos seus doce apóstolos e lles pregunta se eles tamén o farían. Un Pedro fascinado polo amor, santidade e sabedoría do Mestre ao que axudaba no seu ministerio, ensínanos coa súa resposta que só a través de Cristo e o seu evanxeo poderemos atopar a compañía espiritual perfecta e eterna de Deus.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
El tonto de Adif
PENSAR POR PENSAR
Desclasificación íntima do 23-F
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
A quen imos ir?
Lo último
SERVICIOS PÚBLICOS
Ribadavia destinará casi un millón de euros a inversiones