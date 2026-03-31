Queremos decir que siga, siga, siga y siga…

"Los locos seguimos bailando". Premonición o no, esta frase, de un relumbrante color rojo e impresa sobre un cristal que cuelga en una de las paredes de una cafetería de la calle de la Paz, en la que me había parado a tomar un café, reapareció en mi pensamiento a la hora de abandonar el Pazo. No porque considere que esa especie de confusión, celeridad o interesada alienación que es el juego del Zamora, les haga parecer un tanto alocados, sino porque el partido había sido un baile al son zamorano. Todo lo bueno de Roberts (27 puntos), Peris (17), Roud, Martínez... le faltó a cualquiera de los ourensanos. Incluso ese valor que siempre se le supone al conjunto ourensano en defensa.

“El peor partido del COB en mucho tiempo” que decía mi amigo Angel “Irixo” y lamentaba el técnico, Moncho López, “siento mucho lo sucedido”. Eso sí, “no fue por falta de actitud”, aclaraba el entrenador.

Un resultado lejos de lo esperado de un COB, que, con el devenir de los minutos y al igual que se veía ese amigo al que Bruce Springsteen referenciaba en su tema Streets of Philadelphia, “era irreconocible para mí mismo/vi mi reflejo en una ventana y no reconocí mi propia cara”. Tema considerado un himno de lucha y memoria, también de redención, por cuanto el “Boss” invita a su amigo a rehacerse y luchar por superar ese mal momento: “And we mean I to go on and on and on and on/Queremos decir que siga y siga y siga y siga...”.

¿Qué se complica el objetivo de jugar los play off? No más de lo que los ha sido desde el inicio hasta ahora

No hay otro camino. ¿Que se complica el objetivo de jugar los play off? No más de lo que los ha sido desde el inicio hasta ahora. Y como se lleva demostrado, temporada tras temporada, si hay un equipo capaz de volver a forjarse, ese es el COB. Ourense es ciudad de baloncesto y sabe de que va esto.