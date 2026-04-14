Con dificultad, pero de partida todo iba bien, y no es de ahora, para un COB que con el esfuerzo como argumento táctico, una buena defensa, con un tramo de recuperaciones y salidas lanzadas al galope había logrado mantenerse en el marcador e incluso tomar ventaja. Hasta que, como le ocurrió al Picasso de David Uclés (La ciudad de las luces muertas) “se le ha apagado el sol”. Esa ausencia de luz causó reacciones muy diversas, unos tiros libres o exteriores errados, algún balón perdido... hasta la confusión, el temor o ambas realidades entremezcladas, por situaciones semejantes, arrastradas de jornadas anteriores que el conjunto ourensano intentó superar en la medida que sus miedos se lo permitían.

Ocurrió, como viene sucediendo, a la vuelta del descanso. Cuando un Cantabria, más metódico, más identificado, que no mejor que el COB, y a su ritmo (de aquella manera) se hizo con el partido. A la par que decaían, se frustraban, las opciones ourensanas, con sus consabidos problemas ofensivos.

Basta con verse abajo en el marcador para que las aprensiones afloren. Entre rotaciones, con una segunda línea especialmente bisoña y alguna desaparición (siguen faltando los puntos de la pareja de extranjeros McDonnel/Kalscheur). Lo que no es nuevo y la dirección deportiva, cara el futuro tendrá que corregir, y sin alguien que reavive el ánimo o asuma la responsabilidad, al conjunto ourensano se le hace difícil competir.

Aquel COB que, con valores grupales superlativos, era capaz de competir ante cualquier rival, ahora ha mutado por una lucha individual, que le lleva a una realidad. La realidad de la permanencia.

Y por tópico que parezca, conviene recordar que lo importante es el camino y son muchas las formas de ganar. Además del campeón también ganan otros. Aquellos que, en la medida de sus posibilidades, son capaces de competir y evitar situaciones de angustia y descendimiento.