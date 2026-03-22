Recordando el San Lázaro con Don Ramón Otero Pedrayo

El que sabía mucho de San Lázaro era Vicente Risco. Existe la tradición de que vino de Provenza. En el Sur de Francia se da mucho culto a este santo. Era el patrón de la lepra y la peste.

A Galicia posiblemente vino la devoción con los peregrinos de Santiago. En Ourense fue siempre un culto del Ayuntamiento, no de la Iglesia. Había tres capillas: Una que yo no recuerdo que se llamaba “San Lázaro Vello”, que estaba a la altura del grupo escolar Curros Enríquez. Toda aquella zona se llamaba Lázaro Vello. La capilla era muy pequeña y rodeada de viñas.

Por esa época el campo orensano estaba lleno de olmos y, sobre todo de “grulleiros”, que es el ciruelo salvaje, muy característico de Ourense.

Otra estaba en el campo de la Feria lo que hoy es el Parque de San Lázaro, muy xeitosa, estilo montaña con una pequeña depresión en el terreno. Era muy pequeña, muy blanca y con una espadaña. Estaba, aproximadamente donde esta hoy el cruce de Bedoya con Santo Domingo y rodeada de olmos. Desapareció a principios del XX. Por esa época el campo orensano estaba lleno de olmos y, sobre todo de “grulleiros”, que es el ciruelo salvaje, muy característico de Ourense. Los últimos que hubo estaban en la Barronca. Debe de quedar alguno por Montealegre.

San Lázaro es una fiesta muy alegre porque es la primera de la primavera. Cuando desapareció esta capilla el Ayuntamiento construyó otra en el Parque frente a la iglesia de los Franciscanos. Roja, muy alta. Cuando bajaron la iglesia de San Francisco para el Parque, se la llevaron para Peliquín. La fiesta inundaba de rosquillas la calle de Santo Domingo hasta la catedral. Había una fiesta profana con “madamitas” y bailes”.

(Conversación mantenida con Maribel Outeiriño en 1975)