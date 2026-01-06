Una vez más, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que es mayoritaria que aglutina al 70% del casi millar de diplomáticos en activo, ha vuelto a poner un pico en Flandes (para entendernos, es la dificultad en la realización de una empresa, coronándola tras vencer importantes obstáculos) y en relación con otra reclamación que ha vuelto a manifestar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y que está relacionado con el reglamento “franquista” de la carrera diplomática y que data a 1955. Entienden estos diplomáticos que el ministro del ramo, esto es José Manuel Albares, ha hecho caso omiso y convierte “exteriores en un cortijo de un señorito”, en palabras de dicha Asociación.

La cuestión es que dicho régimen que rige la carrera diplomática se basa en una serie de referencias arcaicas sobre los “tribunales de honor” y el “Movimiento Nacional”, y que su anulación es ya una reivindicación que ha vuelto a ser demandada al Gobierno y que solicitó al Ministerio que se adoptasen la actualización del nuevo reglamento de la Carrera Diplomática y que “entierre la norma”, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la conclusión de la etapa franquista.

Tiras y aflojas, mientras que se produce un reiterado silencio por parte del ministro

Dicha asociación ha denunciado que “tanto el Subsecretario como el ministro mantienen su pasividad y desprecio hacia esta reivindicación prácticamente unánime del colectivo de diplomáticos españoles”. Y la respuesta del ministerio ha sido sencillamente: “Tomamos nota y le invitamos a un seguimiento directo con la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, órgano competente en materia de personal del Servicio Exterior. Confío que desde la Subsecretaría y el Ministerio podrán atenderle con la atención y el detalle que merece”. Tiras y aflojas, mientras que se produce un reiterado silencio por parte del ministro y que la ADE califica como “grave anomalía de que la Carrera Diplomática todavía cuente con un reglamento franquista de 1955”.

Mientras, el presidente de la Asociación, Alberto Virella Gomes, “desde la ADE hemos solicitado copia del proyecto de nuevo reglamento que, nos consta, se encuentra preparado para ser presentado al Consejo de ministros para su aprobación; sin que se nos haya dado respuesta alguna al respecto. También hemos pedido al Subsecretario una reunión para avanzar definitivamente en este tema, y tampoco se ha concretado fecha alguna”. El ministro trata con desdén las siete misivas dirigidas por los diplomáticos y no ha contestado a ninguna de ellas “por ni se ha dignado a devolver un acuse de recibo” y han vuelto a expresar su enfado por que el nuevo reglamento “no solo será incuestionablemente constitucional sino acorde con una organización moderna, de modo que contribuya a su funcionamiento eficaz, a la rendición de cuentas y a la transparencia”. Nuevamente, los profesionales de la carrera diplomático, han vuelto a manifestar su desacuerdo con el ministerio porque continua en haciendo caso omiso de sus reivindicaciones, mientras continúa haciendo nombramientos que no comparte la ADE, dado que predominan las propuestas de políticos antes que diplomáticos de carrera.