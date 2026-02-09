El relato socialista

Entre las referencias que están al uso entre la clase socialista, conviene destacar, por supuesto además del bulo, es el “relato”. Cada vez que Pedro Sánchez esgrime argumentos como defensa a los posibles “ataques” de la derecha, al momento hace alusión a que se “tratan de bulos”, que propagan obviamente medios de comunicación que sacan a colación todas informaciones atribuidas a los socialistas y con los que lógicamente se defienden desde el Gobierno. Y paralelamente, todos los miembros del ejecutivo gobernante empiezan a hablar de que hay que hacer uso al “relato”. O lo que es lo mismo, para defenderse de los bulos, hay que hablar del “relato socialista”.

Pero el caso es que recientemente hemos vuelto a poner de manifiesto la diferencia entre los bulos y el relato y ha sido en todavía en manos de ese díscolo y lenguaraz ministro de Transportes, Óscar Puente (a quien habrá que acabar modificando un título más adecuado para definir este ministerio, como por ejemplo “estancamiento”). Pues bien, nuestro responsable de la cartera que más dinero mueve, tanto en la intervención del Senado como la más reciente del Congreso, volvió a repetir idénticos argumentos para construir un “relato exculpatorio” y defenderse de cuantas afirmaciones se estaban vertiendo ante tantas contradicciones que se estaban produciendo por doquier.

Pero siempre nos queda lo que se atribuyó a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del nacional-socialismo alemán quien sistematizó en sus once principios de la propaganda las prácticas que todas las fuerzas socialistas en pugna

Ese es el relato del político, quien esgrimió lo mejor de su “elocuencia” parlanchina, con su pletórica muestra de su propio ego y convirtiendo su relato en su propia supervivencia y que el PP ya lo calificó como “propaganda” y priorizando la “confrontación política sobre la gestión”. Así pues, toda la intervención del señor Puente convirtió en un debate parlamentario y obviamente, mediático, pero por supuesto, plagado de “bulos” y hasta de infamias. Faltaría más. La tragedia convertida en relato.

Y por supuesto el experto en estas lides es el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, quien tiene un completo manual, y con el que hace está utilizando toda la pléyade de asesores. Guillermo Rodríguez González columnista e ideólogo, escribe “la verdad es débil, la mentira fuerte y por ello es el relato el que mata datos, nos guste o no”. Pero siempre nos queda lo que se atribuyó a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del nacional-socialismo alemán quien sistematizó en sus once principios de la propaganda las prácticas que todas las fuerzas socialistas en pugna: “una mentira mil veces repetida se transforma en verdad”, aunque esta cita se atribuye popularmente pues no hay registro ni constancia en sus diarios, discursos o escritos que ratifiquen que haya pronunciado exactamente dicha frase.

En cualquier caso, el relato está servido y es el mejor argumento para ser esgrimido por el PSOE “sanchista”.