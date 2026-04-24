Ribeira mundial

Lo recuerdo perfectamente. Fue en A Coruña, al día siguiente de asistir con mis hijos a un espectáculo infantil en el Coliseum. Desayunando leí una noticia sobre las maravillas patrimoniales y paisajísticas que en España contaban con la catalogación como patrimonio mundial por la Unesco. Inmediatamente me vino a la cabeza (recuerdo también cuando afeitándome me pregunté si habría agua termal bajo el Pazo provincial, pero esa es otra historia…) que en el pasado se había intentado que la Ribeira Sacra contase con ese distintivo. Era domingo. El lunes -9 de septiembre de 2013- me reuní ya con los alcaldes de los ayuntamientos de la provincia de Ourense que geográficamente pertenecían a esa majestuosa zona para proponerles reactivar la candidatura. Fue en la misma sala donde se tomó el acuerdo de crear la Caja de Ahorros Provincial de Ourense o el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Su respuesta fue unánime: adelante.

Esa misma tarde redacté de puño y letra el texto de la moción que llevaríamos al siguiente pleno de la Diputación. A la mañana siguiente hablé por teléfono con José Ramón Gómez Besteiro, presidente entonces de la Diputación de Lugo, para actuar coordinadamente con el mismo objetivo. Me dijo, y así lo hice, que le enviara el texto de la moción y lo aprobó el pleno de la corporación provincial lucense sin quitar una coma. Más unanimidad.

No fue difícil conseguir el apoyo de los conselleiros de la Xunta responsables de Cultura: primero Jesús Vázquez, después Román Rodríguez. Y, contando con diferentes opciones políticas gobernando en cada Diputación, discurrí que habría que implicar a otra entidad para que llevara el timón del operativo. Y ahí pensé en el Valedor do Pobo como órgano estatutario de Galicia y también para darle un perfil más popular, contando con el entusiasmo de su titular, José Julio Fernández -ourensano de A Rúa-, capaz de dotar de una dirección científica al anhelo de las dos provincias.

Después vinieron la reunión con Gómez Besteiro en el Parador de Monforte, la firma del convenio de colaboración entre Diputaciones, Xunta de Galicia y Valedor do Pobo en San Pedro de Rocas, el grupo de trabajo técnico con la gran labor del entonces gerente del Inorde, José Manuel Rodríguez “Chisco”… todo desembocó años después en el acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico de España en Santo Estevo de Ribas del Sil (el 5 de abril de 2019) para que fuese la única candidata española a tal reconocimiento.

Un proceso que quedó relatado de forma precisa por la profesora Belén Gómez Quevedo en “Ribeira Sacra: el pasado es presente”, una excepcional obra que aúna rigor y amor por ese territorio, pues Nogueira de Ramuín es su patria pequeña.

Durante todo este tiempo procuramos promover y promocionar al máximo ese territorio mágico, buena muestra es la sinergia que alcanzamos con La Vuelta Ciclista a España para que, siempre que transcurriera por Galicia, gozase su multimillonaria audiencia con esas imágenes y tomas aéreas de la etapa correspondiente que siempre atravesaba este enclave, una de las mejores postales de Galicia. Tuvo asimismo su capital protagonismo en la exposición de más éxito de nuestra historia: “In tempore sueborum”. Nos esforzamos también por hacer del lugar con mayor peregrinación de la Ribeira Sacra, el monasterio de San Pedro de Rocas, un destino obligado para los visitantes más ilustres que tuvo la provincia de Ourense. Empezando por el ourensano más conocido, el entonces presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, al actual ministro de Sanidad de los Estados Unidos, Robert Kennedy junior, pasando por celebridades como el televisivo Iker Jiménez (que enseguida sugirió la existencia de “los gigantes de Rocas” al ver la longitud de las tumbas antropomórficas existentes dentro de la gruta) o las planas mayores de la Federación Española de Municipios y Provincias, Partenalia (Asociación Europea de Gobiernos Provinciales), Cepli (Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios) o la Ehtta (Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales). Todos impresionados, como el propio Martín Berasategui, uno de los chefs más laureados y reconocidos del mundo, o leyendas del deporte como Emilio Butragueño.

En San Pedro de Rocas también facilitamos que el grupo folk más internacional y longevo de la historia de Galicia, Luar na Lubre, pudiese grabar su trabajo “Ribeira Sacra” (2018), liderados desde sus inicios por Bieito Romero, con orígenes en Esgos e hijo adoptivo del municipio (2019). En ese Monasterio también promovimos el rodaje de videoclips musicales e incluso escenas inolvidables de largometrajes como el “Live is Life” de Daniel de la Torre.

Toda promoción era poca para comprobar la extraordinaria belleza de tan singular paraje. El propio Marcelino Oreja Aguirre, surcando el río Sil en catamarán, exclamó: “¡Cómo yo, habiendo sido secretario general del Consejo de Europa y comisario europeo de Transportes y Energía, no conocía esta maravilla!”. Fue el ministro de Asuntos Exteriores con Adolfo Suárez, quien me enlazó con Federico Mayor Zaragoza, que había sido director general de la Unesco, para descifrar claves internas y acertar en la estrategia.

En el capítulo de reconocimientos y agradecimientos de toda esta exitosa senda, por las relaciones y reuniones que mantuve y la complicidad que me transmitieron, y es de bien nacidos recordar siempre a quien se implicó en la defensa y promoción de lo colectivo, no pueden faltar los presidentes de la Xunta Alberto Núñez y Alfonso Rueda, los ministros responsables durante este tiempo José Ignacio Wert, Íñigo Méndez de Vigo, Isabel Celaá y Miquel Iceta, por supuesto a Luis Menor que continuó decididamente este camino como presidente de nuestra Diputación.

Hace días, en el acto celebrado en la Casa de Galicia en Madrid, con la participación del ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, con asistencia de representantes de Lugo y de Ourense, escuchando sus intervenciones y atendiendo la nueva formulación dada para conseguir el objetivo planteado hace décadas, tuve la sensación del deber cumplido y el orgullo de nacer en Esgos y de formar parte como concejal durante veinte años de su ayuntamiento. Por eso también quiero acordarme de los alcaldes Manuel Blanco y Mario Rodríguez “Chisco” por su contribución a este éxito colectivo, también por supuesto al actual primer edil, José Antonio Blanco. Por supuesto a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, durante todo este tiempo a ambos lados del río Sil. Lo estamos tocando ya con la yema de los dedos: la Ribeira Sacra es Mundial.