El juzgado es su zona de confort

En diciembre del 2010 un suplemento de un periódico publicaba una entrevista a Bruce Springsteen que, entre otras cosas, decía que "la mayoría de la gente no tiene ganas de sermones políticos de un tipo que se gana la vida meneando el culo ante miles de personas". Los estertores del Entroido modularon los excesos y la monotonía puso de nuevo en su sitio a princesas, ranas y gañanes. A diferencia de lo que sostenía Bruce, a la gente de Ourense le cunden todo el año, no solo en carnaval, los sermones de políticos que se ganan un buen sueldo y solo se le exige que muevan el culo lo mismo en cualquier verbena que en la mascarada en la que vive.

El alcalde de Ourense pasó su tiempo entre costuras de sus disfraces ajeno a sus asuntos judiciales, creyendo tal vez que los togados van así ataviados porque forman parte de una comparsa. Declaró por una querella por apropiación indebida que le interpuso uno de sus exconcejales, Telmo Ucha, que ve incompatible cobrar sueldo como alcalde y percibir ingresos de sus actividades privadas. Jácome está tan acostumbrado a entrar a los juzgados que ni siquiera consideró deslealtad o traición la denuncia de Ucha. Incluso fue incapaz de citar al clásico: "¿Tú también, Bruto, hijo mío?" El Tribunal Supremo también ratificó la condena al Concello de Ourense por acoso laboral a la jefa de la Policía Local, María Barrera, acreditando "una situación de acoso a lo largo de aproximadamente cinco años".

La resolución no tuvo consecuencias políticas, como era de esperar. Pocos pueden dudar de que Jácome tiene en los juzgados su zona de confort. De ahí no quiere o no sabe salir, no asume el consejo de aquel célebre manual de autoayuda, ¿Quién ha robado mi queso?: "Huele el queso a menudo para saber cuándo se está volviendo viejo". Fue en la oposición un buscapleitos y desde que le han puesto a mandar se pasa por los juzgados con una frecuencia superior a la de otros alcaldes, creo. Sabe que si gana se cuelga medallas y si fallan en su contra en un asunto político le resbala y si la sentencia es económica quien paga es Juan Pueblo. Sabe que en Ourense la gente aguanta sermones de cargos que solo menean el culo ante el respetable.

Adiós vivienda pública, adiós

Anda que no nos hemos hecho en épocas juveniles fotos a cada cual más absurda en el fotomatón de Galerías Lido, en Juan XXIII. Hay teorías que sostienen que fueron los pioneros de los actuales photocall, lugares para los posados de los invitados a un evento. Yo propondría a la entrada del Pazo de Xustiza uno de estos inventos para que en sus frecuentes visitas Jácome tuviese un marco más estético. El regidor tiene más fotos en la sede judicial yendo a rendir cuentas que en reuniones en consellerías o ministerios para sacar algo en limpio para Ourense. Un alcalde me contó una vez que le cabreaba andar concertando citas en la Xunta para conseguir recursos "e resulta que á cidade vén todo o goberno a petar á porta do Jácome para ofrecerlle cartos". La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, explicó en estas páginas que "Ourense é a capital onde menos vivenda pública se está a construir debido á falta de solo cedido polo Concello". En el outlet político en el que se ha quedado la Consistorial no se dan nunca por concernidos.

Jácome tiene más fotos en el juzgado que en despachos para defender proyectos. Deberían montar un photocall.

El conselleiro de Emprego José González y el presidente de la Diputación Luis Menor poco menos que imploran a Jácome que les deje acabar la obra de la plaza de abastos, de competencia municipal, que ellos pagan lo gordo. Así son las relaciones institucionales en la ciudad. El CIS, oráculo de Delfos de Tezanos, quizá acierte al advertir que la vivienda es el primer problema para los españoles. El Banco de España cuantifica en 700.000 viviendas las necesidades para paliar el déficit actual. El economista Santiago Niño Becerra declaró que "para que estuviesen disponibles haría falta más de un billón de euros" y que con los actuales parámetros "jamás se resolverá el problema de la vivienda en España". Pedro Sánchez, a la carrera, prometió 15.000 dotaciones al año que se vendrían a sumar a otras promesas, no viviendas. La Xunta dice contar con 2.000 millones de euros para construir 10.000 pisos públicos hasta el 2030. "Y dos huevos duros", que decía Groucho Marx. Imposible conocer cuántas viviendas públicas tocarían a la capital si aquí no hay suelo. Lo pertinente es que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y la conselleira Allegue pidan cita para ver a Jácome. Él suele andar buscando dónde aparcar el coche o en el juzgado, no para hacerse fotos precisamente.

Hasta el CIS de Tezanos ve en la vivienda un problema serio. En Ourense no hay suelo que ceder para pisos públicos.

El silencio es buena terapia para la voz

Los otorrinos aconsejan para cuidar la voz hábitos saludables como beber agua, cuidar la alimentación, no fumar y no beber alcohol, incluso guardar silencio para no castigar las cuerdas bucales. Ourense lideró la caída de visados en vivienda el pasado año. El sector de obra nueva sufre un notable parón. Dos de cada tres pisos tienen más de 40 años de antigüedad. La falta de un plan de urbanismo actualizado impide ordenar y limita las posibilidades de desarrollo. La inseguridad jurídica por la falta de planeamiento retrae la inversión en la ciudad. La situación del casco histórico, con criterios de actuación ya caducos, no hace más que acentuar su envejecimiento. Todas estas cuestiones dependen del Concello de Ourense. Las partes más directamente implicadas en el sector no se prodigan en exigir un cambio de rumbo. Se deben estar cuidando la voz.