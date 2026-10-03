Las celebraciones de boda se han convertido en un acontecimiento de riesgo en el que no faltan enfrentamientos entre las familias de los contrayentes o entre estos mismos por un quítame allá esos sobres escuálidos de tus familiares. En los últimos días dos bodas celebradas en distintos pueblos de Galicia han acabado en reyertas por motivos presentes o latentes que han requerido intervención policial.

Ese tipo de comportamientos incívicos deben ser frecuentes porque el ayuntamiento cuenta hasta con una lista de recomendaciones para las bodas civiles que los novios deben comunicar a sus invitados.

Las consecuencias de ambos sucesos no están determinadas o no tanto como las de una boda celebrada en Saint Priest, una localidad del área metropolitana de Lyon, que se saldó con 87 multas, 10.945 euros en sanciones y 242 puntos del carné retirados tras saltarse las normas de tráfico durante la celebración. Ese tipo de comportamientos incívicos deben ser frecuentes porque el ayuntamiento cuenta hasta con una lista de recomendaciones para las bodas civiles que los novios deben comunicar a sus invitados.

Se desconoce si también sancionan a los mamarrachos de las despedidas de solteros.