Zapatero culpa al muerto

Echarle la culpa al muerto” significa culpar a otra persona de un error, falta o responsabilidad propia para evadir las consecuencias. En alguna ocasión expuse que en la Edad Media, si aparecía un cadáver con signos de violencia dentro de los límites de un pueblo y no se encontraba el asesino, las leyes imponían una multa al municipio; para evitar la multa o cargar con la investigación, los habitantes del pueblo aprovechaban -sobre todo la noche- para transportar el cadáver y abandonarlo en el vecino. ¡En fin! “Echar el muerto a otro” está bien cuando alguien es acusado de algo y quiere evadir su responsabilidad.

Hete aquí al expresidente Zapatero que, sin saber explicar y no aparecerle el tique de las joyas, las tenía a buen recaudo en la caja fuerte de su despacho y, hoy, descubierto el petate, le echa la culpa ¡a un muerto!, aunque el muerto sea un rey de Arabia Sauidí, Abdalá Bin Abdulaziz, muerto en 2015. Un muerto que, en vida real, tuvo la atrevida osadía de hacerle un detalle millonario en euros, en 2007, al de aquella nuestro presidente Zapatero. Un Zapatero tan ético como convencido, y así nos lo transmitía, de que “ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho”. Qué maldito mal momento, entonces, cuando el rey saudí hizo quebrar la pureza moral de Zapatero. Lo hizo caer en la tentación moral joyera para, una vez aceptadas, depositarlas en una caja fuerte. No soy yo de los entendidos en si Hacienda o la Agencia Tributaria, o las dos, tendrían algo que decir, pero sí sé que bien callado se las tenía, no predicando con el ejemplo. Hasta nos mintió rebajando el precio, para que pareciera pura quincalla tal rosario de joyas, y, una vez, descubierto, le solicita al juez diez días para presentar tique de compra, que se convirtieron en meses. Un real muerto se las regaló. ¿Nos lo podemos creer, sin más? Pues nada, como de una “caja de productos típicos saudís” se tratase, compensando mediaciones. Tratándose de Zapatero, dada su supremacía moral y ética, hablar de contrabando parece broma.

En 2010, Zapatero anuncia suspender en el 2011 la revalorización (congelación) de las pensiones, y recorte del sueldo a los funcionarios, amén de la dependencia.

Pero sí, lo de Zapatero no sólo son joyas y metales preciosos. Zapatero atesora antecedentes que, si alguien no se había dado cuenta, no son de cuento y sí un precedente del sanchismo, donde la mentira, el narcisismo y la hipocresía confluyen y tienen premio electoral. Recuerden el “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”, que dio alas al independentismo. Me parece del mínimo encaje moral, poca conciencia, ¡o ninguna!, que mientras Zapatero estaba aceptando las joyas de agradecimiento, no sabemos el motivo ni por qué servicios prestados, protegiendo tales metales preciosos en caja fuerte…, hablaba, para tranquilidad de los españoles, de un símil futbolístico destacando que la economía española “juega en la Champions League de las economías mundiales”, cuando la economía estaba hundida y sus joyas a buen recaudo. Y ya, a continuación, nos ofrecía (2009) a los españoles “brotes verdes”, tan fallidos, con los que nos distraía a propios y extraños. Eso sí, las joyas bien, gracias. Joyas para las que pide a su señoría otra opinión valorativa.

En 2010, Zapatero anuncia suspender en el 2011 la revalorización (congelación) de las pensiones, y recorte del sueldo a los funcionarios, amén de la dependencia. Todas medidas muy progresistas, estando sus joyas bien pertrechadas. Y ya, no pudiendo disfrazar más la evidente crisis, convoca elecciones en septiembre de 2011 para celebrarlas en noviembre, con cuatro meses de anticipación, dejando a España al borde de la quiebra económica y con el rescate al acecho. Un sálvese el que pueda, que las joyas sí están a salvo para lo que pueda suceder.

Salvarse hoy, a través de una realeza muerta, y quince años después de esas elecciones, previos la Champions League, “brotes verdes”, Plan E. Al tiempo que España caía en desgracia económica, Zapatero disponía de las joyas. Los muertos no hablan, aún habiendo sido reyes. De lo que se habla ya, tapando Ceuta, Zapatero y las joyas, es de la aprobación por el Consejo de Ministros de dos reales decretos, de una tacada, sobre vivienda. Cada escándalo tapa al anterior, llevando así ocho años, y mientras polarización, inflación desbocada, deuda pública sin parangón, legislatura sin presupuestos y una vicepresidenta del Gobierno llamando a la movilización contra su propio Gobierno. Embarremos el campo y pasen días y caigan panes…