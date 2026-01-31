El concepto está bien traído porque los síntomas son muy similares a los del sedentarismo físico, pereza, escasa actividad, dependencia de las pantallas, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, porque el sedentarismo cognitivo provoca los mismos efectos en la cabeza, pereza para pensar, dificultades para orientarse porque se recurre al GPS, dificultades para recordar los números de teléfono o realizar operaciones matemáticas de cabeza, desdeñar aprender o perfeccionar un idioma extranjero porque ahora hay traducción directa y simultánea a través de la tecnología.

la misma forma que los músculos se atrofian si el tiempo se gasta delante de una pantalla, el cerebro sufrirá un mayor deterioro a medida que la inteligencia artificial adquiera mayores capacidades

Para superar el sedentarismo cognitivo es preciso aplicar los mismos remedios que para el sedentarismo físico, realizar el ejercicio de pensar y recordar, porque de la misma forma que los músculos se atrofian si el tiempo se gasta delante de una pantalla, el cerebro sufrirá un mayor deterioro a medida que la inteligencia artificial adquiera mayores capacidades para imitar los procedimientos del nuestro y los humanos no seamos capaces de combatir la ley del mínimo esfuerzo. El diagnóstico ya está sobre la mesa.