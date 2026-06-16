La semana intensiva del sanchismo va de Begoña a la expectativa por la sentencia de Ábalos, de la joyita que resultó ser Zapatero a las “andanzas” de la fontanera Leire. Porque Leire no perdía el tiempo. Lo suyo era la fontanería a tiempo completo. Desde que se levantaba hasta que lograba conciliar el sueño, su vida era una maquinación continua para proteger a P.S., que se puede interpretar como Pedro Sánchez, Partido Socialista o Puede Ser, aunque la UCO lo tiene claro. Desde luego que Leire se aplicaba en lo que hacía y le daba a todo. Que si la SEPI, que si la Guardia Civil, que si el Fiscal del Estado, que si la jueza del Hermanísimo, que si el “Peinado” de Begoña, que si el santo Cerdán o el presidente supremo, que también coincide con P.S., todo era un desparrame desde el amanecer a la noche. Whatsapps, libretas, reuniones, grabaciones y todo tipo de actividad encuadrada por los medios y la oposición en la categoría de “mafiosa” la convierten en la Mata Hari de Ferraz, aunque algunos la rebajen a Mata Choni de todo a cien. Leire Díez se ha ganado un sitio en la casita de Bad Bunny, porque lo suyo es puro perreo del fango, un reguetón de cloaca en toda regla capaz de poner al One al borde de un ataque de nervios que ni Almodóvar le cura.

Como el hermano David, Leire termina dando pena por su capacidad de ambición para limpiarle lo sucio a P.S

¿Y qué podemos decir de sus amistades?: la presidenta del PSOE Narbona, la directora de la Guardia Civil Mercedes González, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, no el cantante mexicano sino el amigo de viceMontero, o el abogado ideólogo de las causas peligrosas y perdidas Jacobo Teijelo. Realmente, tal es la degradación de Leire Superstar, que deja empequeñecido al mismísimo comisario Villarejo, famoso por su capacidad para moverse en los bajos fondos con unos y otros. ¡Qué buena pareja hacen Leire y Villarejo, capaces de negar las cloacas y el fango que apesta a la legua!

Como el hermano David, Leire termina dando pena por su capacidad de ambición para limpiarle lo sucio a P.S. En el fondo provocan un poco de ternura, como la catedrática Begoña, porque es evidente que un verano les falta, cada uno en su justa medida. David Sánchez porque sigue rastreando la Oficina de Artes Escénicas, y Leire Gaga porque es víctima de su propia cloaca.

Al papa sólo le ha faltado una audiencia en España, y esa no era otra que la de Leire. Una inclinación de la fontanera intensiva ante León XIV hubiera sido el principio de la expiación de los pecados del sanchismo, empezando por Leire, siguiendo por Ábalos y Begoña y terminando por P.S. Tras el viaje del papa, España se distrae con la selección y el mundial de fútbol, con el que Pedro S. espera tapar el lío de tribunales en el que está metido pese al fiasco inicial ante Cabo Verde. Hasta la comparecencia de Begoña coincidió el pasado lunes con el debut de España, lo cual viene a ser un gol por toda la escuadra a la casualidad. Semana intensiva del sanchismo, que llega al verano agonizando con el fango al cuello y la gestapillo cloaquera apestando a régimen patriótico bolivariano.