De parar en la visita del papa, líbreme dios, aunque se comprenda la catarsis con el “capítulo cuatro, versículo ocho, primero de Juan”, que ya se cantaba en 1991 camino de la IV Jornada Mundial de La Juventud en Czestochowa (Polonia). Después de días sorteando el empacho de León XIV en los medios para no bajar las notas de cuarto año de ateísmo, el letrado marmitero llamó con la tentación.

“Si fue Bildu y ERC a escuchar al papa en el Congreso, ¿por qué no va el BNG? Se olvidan de su historia, Bautista Álvarez estudió en el seminario de Ourense”. Ni idea de lo que había pasado, más que los fogonazos inevitables cuando se pasa la página o se cambia de canal. Hubo que clicar en la noticia. Tampoco acudió Podemos a escuchar el primer discurso papal de la historia en el Congreso. Habló como lo hacen los papas. Contra el aborto y la eutanasia, la inmigración en el centro de la compasión. Sus señorías comulgaron.

"Si fue Bildu y ERC a escuchar al papa en el Congreso, ¿por qué no va el BNG?", comenta un marmitero

La izquierda se fijó en el enfoque migratorio para no perderse el selfie; a Núñez Feijóo le “valió de la primera a la última palabra”, sin despeinarse por el reproche a la “descalificación permanente del adversario”; y Santiago Abascal, líder de la ultraderecha remató el centro: “Me gusta la política migratoria del Estado Vaticano, si uno entra sin permiso lo multan”.

“Buena jugada de Vox, es su enemigo pero va. Eso se llama hacer política”, sostiene el marmitero. Quedan días de visita y el presidente Sánchez incluso puede acabar comulgando de verdad. El diputado nacionalista Néstor Rego se quedó fuera, como hace la alcaldesa de Santiago Goretti San Martín para no ir a misa el Día del Apóstol tras el acto en el Obradoiro. Es coherente pero no son situaciones homologables, por cortesía institucional.