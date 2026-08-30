Que Tadej Pogacar no gane La Vuelta por una caída es un infortunio mayúsculo que forma parte del deporte. Volverá y la ganará las veces que quiera. A lo de Erola Jons y su “Pogachitar” le veo menos remedio. En estos siete días, la repulsa al periodismo de mentira ha sido unánime y, más aún, la enérgica condena a un nuevo guantazo al feminismo: la infantilización de la mujer profesional.

Dudaba si escribir este artículo. Al fin y al cabo, yo soy parte del problema. Los hombres hemos tejido una guarida del conocimiento en la que no permitimos la entrada a nadie que no represente al varón blanco heterosexual. Hace tres siglos, Wollestoncraft ya dejó claros los principios de la revolución que las mujeres deben liderar “mediante su propio cambio”. Pero lo de Erola le permite a Paco, que se conecta a la retransmisión al subir de la playa, tambaleando tras cuatro vermús y que tan siquiera es capaz de ver los tristes últimos kilómetros de la moña que lleva, cacarear frente a sus amigotes que las mujeres no tienen ni idea de ciclismo.

No creo que Erola tenga la culpa. Está en su derecho de dedicarse a la frivolidad de las redes, de generar contenido flirteando con hombres en situaciones comprometidas, de usar su imagen como reclamo. 6,5 millones de seguidores la avalan en esta sociedad líquida y del riesgo que valora más al gracioso de turno que la precisión de un cirujano. Nos han limitado tanto la capacidad de pensamiento crítico que han conseguido esto: reducirnos a un chiste.

Que ese micrófono por el que tantos suspiramos, sea utilizado para ridiculizar a uno de los mejores ciclistas de la historia es absolutamente vergonzoso y denostable. Si las ocasiones recaen en los advenedizos, ¿qué nos queda a los que nos formamos y trabajamos día a día por cumplir nuestros sueños?

El problema se agudiza con la injerencia. Que se le permita a una muchacha de la parodia, colonizar un terreno reservado para profesionales, dinamita nuestras bases sociales. Que ese micrófono por el que tantos suspiramos, sea utilizado para ridiculizar a uno de los mejores ciclistas de la historia es absolutamente vergonzoso y denostable. Si las ocasiones recaen en los advenedizos, ¿qué nos queda a los que nos formamos y trabajamos día a día por cumplir nuestros sueños? Cercados por una orilla por influencers y por la otra por la inteligencia artificial.

Un sofoco dantesco. Una desfachatez. Al deporte. Al periodismo. A La Vuelta. A la propia Erola. Pero sobre todo, una auténtica falta de respeto al trabajo de las mujeres.

Desde Mari Carmen Izquierdo -pionera en el periodismo deportivo- hasta Vero Boquete -primera analista técnica en un Mundial-, hay 60 años de marginación y silencio. Pero también de conquistas. Paloma del Río, Olga Viza, Julia Luna o Alicia Arévalo son algunos de los nombres que resisten como un hito en medio de la barahúnda heteropatriarcal.

Recogen, transmiten y comparten el legado de la dignidad. Gerda Taro, primera fotoperiodista en un frente de guerra, vive todavía en el anonimato, sometida bajo el yugo de dos nombres masculinos: el alias Robert Capa y su pareja Erno Friedmann. Marta Gelhorn, una de las corresponsales más importantes del XX, fue reducida al irrisorio estatus de “la esposa de Hemingway”. Y Carmen de Burgos, primera periodista profesional en España, y María Luz Morales, primera directora de un diario nacional, fueron despedazadas por el franquismo. La primera vetada y la segunda encarcelada.

En aquellos años oscuros, la Sección Femenina prohibió el ciclismo a las mujeres. Hoy, Mavi García y Paula Blasi han sido las primeras españolas en ganar una etapa del Tour y la general de La Vuelta. En los libros y programas infantiles, los cuerpos de las mujeres suelen parecerse más al de Erola que al de nuestras campeonas, pero somos nosotros los únicos que podemos cambiar la mirada de nuestros hijos.

@jesusprietodeportes