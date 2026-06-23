Una de las canciones favoritas de Aloysius es The Green Door, la Puerta Verde, el éxito original de Jim Lowe que en 1956 alcanzó el n.º 1 en las listas estadounidenses, desbancando incluso al Love Me Tender del mismísimo Elvis Presley. Un par de décadas antes, en plena Gran Depresión, se ambienta la película The Green Mile, La Milla Verde (1999) de Frank Darabont, protagonizada por Tom Hanks e inspirada en la novela homónima de Stephen King.

El asunto de hoy versa también de otra cosa verdosa. Más concretamente del Green Whistle o el Silbato Verde, un curioso dispositivo que acaba de llamar recientemente la atención del público en general a causa de la lesión del futbolista canadiense Koné, que tuvo que abandonar el terreno de juego durante el Canadá – Qatar del Mundial de Fútbol con una fractura de tibia accidental e involuntaria.

Se trata de una pequeña herramienta que cada vez se va a utilizar más para aliviar los dolores agudos e intensos, en situaciones de emergencia

Pero ¿en qué consiste este chisme?. Se trata de una pequeña herramienta que cada vez se va a utilizar más para aliviar los dolores agudos e intensos, en situaciones de emergencia.

Contiene metoxiflurano, un potente y rápido analgésico que se administra mediante inhalación, lo que permite además que el propio paciente controle la intensidad del tratamiento, a través de sus propias inhalaciones. Porque a medida que va dejando de inhalar, el efecto desaparece progresivamente.

Se viene empleando con éxito en casos de fracturas, luxaciones, traumatismos deportivos o accidentes. Evita el empleo de la vía intravenosa para la administración del medicamento, y puede usarse en situaciones especialmente complejas como accidentes de tráfico, eventos multitudinarios, incluyendo competiciones deportivas, conciertos multitudinarios o escenarios rurales de difícil acceso.

Siendo portátil y ligero, se puede transportar en ambulancias y equipos de intervención en emergencias. No cura lesiones. Tampoco sustituye al tratamiento médico definitivo. Pero es muy eficaz para reducir el dolor mientras se realizan exploraciones médicas, inmovilizaciones o traslados al hospital.

Como cualquier fármaco, su uso queda estrictamente restringido a las indicaciones del médico encargado de su prescripción y supervisión.

Gracias a sus particularidades, el silbato verde se ha convertido en un valioso aliado de los profesionales que trabajan cada día en la primera línea de atención de emergencias.