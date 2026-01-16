Socialdemocracia 21, un cambio de rumbo

Los socialistas necesitan un cambio de rumbo para evitar la deriva en que están metidos en estos momentos bajo los auspicios del presidente del Ejecutivo. ”Socialdemocracia 21” parece el título de una película de acción que dirige Jordi Sevilla con un amplio cartel de protagonistas, aunque de momento con titulares anónimos. Por un lado, los adscritos al PSOE y por otro, el resto de actores que protagonizan la enorme pléyade de personajes que encarnan todos los figurantes que aparecen en los créditos de la película bajo el título “Partido Socialista (obrero y español)” al que ha dado vida Pedro Sánchez.

El caso es que el exministro socialista Jordi Sevilla, quien fue ministro con Zapatero y después presidió Red Eléctrica Española, aboga por un “cambio de rumbo” en el PSOE y además responsabiliza al auge que en estos momentos abarcan a VOX que al parecer es quien está “enriqueciéndose” con los votos que tenían los socialistas. No obstante, el PSOE afirma “no temer al debate interno e insta a Jordi Sevilla a decir qué cambio quiere”. El presidente del Gobierno ha asegurado que “respeta todas las posiciones políticas que se expresan dentro de su partido”, aunque mantiene que “le ha llamado mucho la atención”.

El manifiesto, lanzado desde la plataforma Socialdemocracia 21 y consta de once páginas a través de las redes sociales. Tal y como reza este amplio comunicado, “hay ciudadanos que sintiéndose más cerca de la socialdemocracia que de ninguna otra opción partidista, se están alejando de nosotros porque no se reconocen en el proyecto. Ni en el discurso confrontativo populista”. En este texto, asimismo, se alude a “los socios parlamentarios del Ejecutivo” y dice que “le obligan, a veces bajo chantaje, a aprobar medidas que poco o nada tienen que ver con una agenda socialista para España”.

Dicha plataforma critica la actuación del Gobierno en distintos campos y así defiende “una política que persevere en el respeto y refuerzo de la separación de poderes del Estado, reforzando los contrapesos institucionales, evitando su subordinación partidista o personalista y fortaleciendo los mecanismos institucionales que limitan el abuso de poder”. También considera necesario un debate crítico dentro del partido frente “al callejón sin salida” al que les llevó Sánchez “con las políticas de crispación”, por lo que hay que “abandonar el populismo basado en el cálculo electoral”.

Joaquín Sevilla también ha parafraseado al Rey aseverando que “vivimos una inquietante pérdida de confianza en las instituciones” que provoca “el hastío en la ciudadanía”. Por cierto, a finales de diciembre, cuando se estaba fraguando este manifiesto, se adhirieron otros compañeros del partido, se sumaron otros cuarenta nombres más así como dos secretarios generales en ejercicio de federaciones socialistas y que de momento quieren continuar en el anonimato. Por ahora, se empieza a prender la yesca. A ver lo que da de sí.