Socialistas, entre dimes y diretes

La expresión “dimes y diretes” no es un refrán en sí, sino más bien una frase coloquial que hace referencia a chismes, habladurías o debates de poca importancia entre dos o varias personas. Así pues, hemos querido hacer uso de esta referencia para volver a traer a colación las expresiones vertidas por dirigentes socialistas para criticar la situación que atraviesa el gobierno sanchista.

A principios de año, el exministro socialista Jordi Sevilla publicó un manifiesto para provocar un cambio en la dirección en el Partido Socialista y ahora acaba de aparecer otro comunicado -incluyendo portavoces con nombre y apellidos–, en el que pide al secretario general que renuncie a repetir como candidato y que convoque elecciones este mismo año. Después de la primera “batalla” suscitada por el Sevilla -quien reunió a un centenar de dirigentes socialistas para discrepar con el secretario general del PSOE, el ínclito Pedro Sánchez, y patrocinar una nueva en que pedían que el jefe del partido renunciase y cediese todo lo que estaba organizando en él, ahora acaba de surgir ReActivaPSOE, en la que los socialistas “rebeldes” se unen para hacerle frente al líder, porque “tiene que dejar paso” y porque “hay que asumir responsabilidades políticas, no hay ‘lawfare”.

Seguro que esta corriente continuará manteniendo estos dimes y diretes, pero mientras el líder continúe inasequible al desaliento… ya sabemos cómo continuará la película.

ReActivaPSOE (también conocida como ReActiva Socialdemocracia) es una corriente crítica interna surgida dentro del PSOE, impulsada por militantes de base, jóvenes socialistas y ex altos cargos. Este movimiento tiene ya representantes que están buscando a su vez nuevas incorporaciones en Extremadura, Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y ahora también en Andalucía. Obviamente, por el momento este movimiento socialista tiene dificultades de adaptación para tener visibilidad. Pero siguen adelante con esta base crítica, reivindicando que “se le devuelva la voz a la militancia” y recuerdan que el secretario general, nada más llegar al poder, se comprometió a devolver “la voz a las bases del PSOE”, pero lamentablemente “ya se le ha olvidado”, apuntan estos críticos.

Esta nueva corriente interna del PSOE -que reúne a casi un centenar de militantes y ex altos cargos- hace una alerta sobre “la crisis de credibilidad del partido” y lo hace enviando una carta abierta y exigiendo “una reacción política y ética” y exigen “la convocatoria de elecciones generales anticipadas y un congreso extraordinario para relevar a Pedro Sánchez”. Estos nuevos firmantes, herederos del manifiesto impulsado por Jordi Sevilla, entienden que el ciclo político Sánchez “está agotado” y por ello reclaman que no se presente a la reelección. Para ReActiva Socialdemocracia, hay muchos ciudadanos que “no se han vuelto reaccionarios”, tan sólo “que se sienten desorientados y poco escuchados, por lo que el PSOE debe volver a situarse en la vida cotidiana de la gente”. Esta corriente defiende que “sólo un partido fuerte, limpio, democrático y conectado con la sociedad puede frenar a una derecha disruptiva, reaccionaria y antipolítica”. Una pica en Flandes. Seguro que esta corriente continuará manteniendo estos dimes y diretes, pero mientras el líder continúe inasequible al desaliento… ya sabemos cómo continuará la película.