Fernando González

Fernando González

O sofrimento do cego

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 05 jun 2026 - 01:41
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Os seus discípulos preguntáronlle, dicindo: Rabí, quen pecou, este ou os seus pais, para que nacese cego? Xesús respondeu: Nin este pecou, nin os seus pais; senón que está cego para que as obras de Deus se manifesten nel.”

(Xoán 9: 2-3)

Acostumados desde a nosa infancia a observar e escoitar sobre todo tipo de calamidades e sofrimentos, resulta doado preguntarnos por que Deus permite que unhas persoas teñan máis obstáculos físicos, emocionais ou económicos que outras. Os discípulos de Xesús crían erroneamente que a cegueira de nacemento deste home debíase a un pecado seu ou dos seus pais.

  Hoxe en día, moitos millóns de persoas pensan que esta ou outras penalidades proban a inexistencia de Deus ou o pouco ou nada que lle importamos os seres humanos no suposto caso de que existise. A resposta do Mesías afirmando que “está cego para que as obras de Deus se manifesten nel”, rompe os nosos paradigmas mentais e convídanos a deixar que o seu amor nos transforme e se reflicta nas nosas vidas.

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