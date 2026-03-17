Días antes de las elecciones a la Junta de la Comunidad de Castilla y León, el candidato popular, Fernández Mañueco, afirmaba en una entrevista: “Vox tiene que decidir si es parte del problema o de la solución”. Así es, ya que los antecedentes en esta Comunidad, como en otras, inevitablemente invitan a tal afirmación crítica a Abascal y los suyos, porque “no se puede tirar la toalla antes las dificultades de gobernar”. O sea, no es de recibo, y mucho menos responsable, abandonar el gobierno a mitad de legislatura, tal como le ocurrió a Mañueco. El partido se juega entero o no se juega. Aunque hay ocasiones en las que no se sabe lo que es peor.

Ahora, comprobados los resultados, aquella sentencia de Fernández Mañueco, cual premonición de los resultados que arrojaron las urnas, toma actualidad y veremos lo que quieren hacer los de la derecha a la derecha del centro derecha del PP de Castilla León. El PP ganó con ventaja holgada las elecciones, subiendo en parlamentarios y porcentaje de voto; y Vox también, pero menos y aún menos de lo que se le esperaba y arrojaban las encuestas. Por el ala izquierda, el PSOE subió igual que el PP en escaños, y poco en porcentaje de voto; lo que a mi entender no en un buen resultado, ya que desaparecieron los de la izquierda a la izquierda socialista -Sumar, Podemos-, que se fueron al garete y, sin embargo, los socialistas no lograron captar todo lo perdido por sus naturales socios. Resumiendo: el bloque de las derechas ha ganado sin paliativos y el bipartidismo se impone en Castilla y León. Y Mañueco depende de Vox, que veremos si es solución o bloqueo. Siendo la solución el sentido de la responsabilidad y de lo arrojado por las urnas.

¡En fin! No se puede ser un buen político si primero no se es una buena persona

Lo que no es, ni tiene sentido de la responsabilidad, es el comportamiento de la señora Yolanda Díaz, ministra, vicepresidenta, cuando la aún su formación (Sumar) está inmiscuida en la elecciones -fracaso estrepitoso- y la señora de cine en EEUU para ver el espectáculo de los Oscar. Que yo sepa no es ministra de Cultura. Sólo pensando y creyendo que la señora Díaz está de retirada y desea aprovechar sus últimos estertores como miembro del Gobierno de España, se puede entender el abandono y soledad de la vicepresidenta con su formación. No sé si es o no, en este momento, su cabeza visible, pero es ministra y, se supone, por ser o haber sido capitana de Sumar. Desde luego que dejar abandonados a los suyos en la noche electoral, que resultó ser del éxitus de Sumar, es un muy mal precedente para el futuro, si lo tuviese.

¡En fin! No se puede ser un buen político si primero no se es una buena persona. La señora Yolanda Díaz dejó en la estacada a los suyos de Castilla y León por el cine de los Oscar en EEUU, y con los precedentes de tantos cambios de siglas, con cadáveres políticos que dejó a su paso, no sé si tendrá más resurrecciones políticas. Si así fuera podríamos exclamar lo mal que anda la izquierda política en España. Pero siempre queda, y ya dio los primeros síntomas y escaramuzas de estar ahí, el darwiniano Rufián. ¡Cómo se pone el patio! Aunque el interés responsable debe y tiene que venir de Vox, si quiere solución o bloqueo y con ello darle sentido al voto. Y mirando que no es sólo Castilla León, también Extremadura y Aragón.