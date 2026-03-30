Pedro Sánchez ni se plantea la sucesión, mantiene su idea de sucederse a sí mismo, caiga quien caiga y suceda lo que suceda. Si alguien tenía alguna duda, no hay más que analizar cómo ha resuelto la salida de Montero de la vicepresidencia del gobierno.

En circunstancias normales, con un desgaste total de su presidencia tras ocho años al frente del gobierno, lo lógico habría sido buscar un sustituto que garantizara la continuidad de su proyecto -todos los que presiden algo buscan como sucesor a alguien de su cuerda- pero ha elegido como vicepresidente primero a un buen técnico, no a una figura política,

Hace tiempo que cuentan sus allegados, y ahora se confirma, que la intención de Pedro Sánchez es mantenerse en el poder. Y si no consigue seguir en La Moncloa porque el resultado electoral se lo impide, tiene perfectamente preparado el escenario que le permita el regreso a la presidencia después de un tiempo de oposición. La prueba es que en el último congreso del PSOE, Sánchez promovió y consiguió el cambio de estatutos para hacer prácticamente imposible su desalojo como líder del partido, impidiendo que se repitiera la operación del 2016 cuando la mayoría del comité federal le expulsó de la secretaría general. Una vez recuperada esa secretaría, lo primero que hizo en el congreso que le ratificó fue cambiar los estatutos para impedir que le volvieran a echar.

El primero que conoce los planes de Pedro Sánchez, y cómo respira, es el presidente del PP

Hoy Sánchez se ve muy fuerte, al frente de la secretaría general hasta el próximo congreso -que tendría que celebrarse en el 2028- y un comité federal sin disidencias, dispone de tiempo suficiente por delante para cumplir su objetivo: aprovechar el lema “No a la guerra” para presentarse como El Gran Pacifista y recuperar voto de izquierda y atraer voto de centro promoviendo más que nunca la identificación del PP con Vox.

Si las cosas le van mal en las generales y pierde Moncloa, lleva tiempo preparándose para el regreso por la puerta grande. Primera medida, que no pueda ser expulsado como hace 10 años; segunda, disponer de un comité federal incondicional a su persona; tercero, aprovechar al máximo las consecuencias de una guerra en Oriente resucitando posiciones que movilizan a la izquierda. Una izquierda que está deshecha, dispersa, con rivalidades internas y partidos ya desaparecidos, pero que le apoyarán si hay alguna posibilidad de que sumando sus fuerzas puedan impedir de nuevo que gobierne Feijóo. Está el presidente muy pendiente de lo que ocurre en Sumar, donde Yolanda se ha convertido en una figura irrelevante. Sánchez piensa pescar en esas aguas revueltas.

El primero que conoce los planes de Pedro Sánchez, y cómo respira, es el presidente del PP. Está muy pendiente de sus movimientos, sabe por qué ha elegido vicepresidente a Carlos Cuerpo, qué pretende con esa decisión.

El tablero político arde, y lo que se juega no es el hoy sino el mañana. Pedro Sánchez no renuncia a ese mañana ni siquiera si pierde La Moncloa en las próximas elecciones generales.