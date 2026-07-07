Se ha hecho representar, mediante IA como Dios o un Jesucristo sanador. En otro video generado de la misma manera, el presidente de Estados Unidos se representa como un médico dispuesto a tratar del síndrome antiTrump a actores como Robert de Niro o Julia Robertrs que le han criticado. Y por supuesto quiere que en el monte Rushford le hagan un hueco para que su rostro aparezca entre el de los principales presidentes estadounidenses. Lo que no se conocía de Trump es su faceta de árbitro de fútbol. A Trump le rodean una serie de “pelotas” como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y más recientemente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dispuestos a dar la razón al señor del mundo. La FIFA ha levantado la sanción de un partido por roja directa al seleccionado estadounidense, Folarin Bolagun, lo que le permitirá jugar contra Bélgica. “Gracias, FIFA, por hacer lo que es correcto y revertir una injusticia”, se ha felicitado el presidente de EEUU, ante la sorpresa de los belgas y del resto del mundo por un hecho insólito y que obedece a que Trump se siente el árbitro del mundo, y hay quien le deja.