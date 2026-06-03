De tejado en tejado

Los partidos políticos se pasan la pelota de un tejado a otro sin que, como narran los periodistas deportivos, nadie la baje al tapete que es donde se desarrollan las tácticas y estrategias que hacen ganar los partidos. Junts y PNV envían la pelota al tejado del Gobierno y presionan a Sánchez para que convoque elecciones anticipadas, aunque en el fondo lo piden sin excesivo convencimiento y sin usar su prerrogativa de dejarle caer, eso sí, a riesgo de hacerse la foto con Vox. Pedro Sánchez se la devuelve convencido de que sus bases no soportarían esa alianza y de que perderían terreno en sus circunscripciones que, a la postre, es lo que les interesa.

El experto en patadas a seguir, cambiamos ahora al rugby, es el líder del PP, Alberto Pérez Feijóo, que intenta penetrar en el campo nacionalista e independentista forzando sus defensas y les pide que pasen de las palabras a los hechos, de las quejas por una legislatura ya finiquitada a que le apoyen en una moción de censura, aunque se cuida muy mucho de contar qué hará con el problema territorial una vez que su propuesta triunfe y luego gane en las urnas la Moncloa. Feijóo tiene tantas prisas que ni él ni su equipo calibran bien las respuestas que pueden recibir de aquellos a quienes quiere convertir en sus socios. Con el PNV la colección de insultos que les dedica el “número dos” del PP, Miguel Tellado, ha levantado una muralla que no traspasa los cantos de sirena de Feijóo.

El PP quiere salir del pozo en el que se encuentra tanto en Cataluña como en el País Vasco

Y con Junts la petición de árnica se ha resuelto encaminando a Feijóo a que llame a la puerta del palacete de Waterloo donde reside Carles Puigdemont, una de sus bestias negras y a quien por acción interpuesta del Tribunal Supremo se le mantiene alejado de la amnistía, pero que sigue siendo el referente victimismo de los independentistas catalanes. Junts ha vuelto a poner la pelota en el tejado del PP al que le ha tocado reaccionar para decir que esa respuesta es una broma de mal gusto. En efecto, tras unas intensas jornadas de presión sobre Junts y el PNV, el PP no ha conseguido mover ni sus conciencias ni sus votos.

A eso se añade que el PP quiere salir del pozo en el que se encuentra tanto en Cataluña como en el País Vasco para arrancar votos que fortalezcan la mayoría absolutísima pronosticada por las encuestas para la entente PP-Vox, a costa claro de los dos partidos a los que apela para la moción de censura, pero que comparten parte del espacio ideológico y que ya tienen sus propios problemas para mantener a su electorado frente a sus adversarios internos. Y a cuenta de las encuestas, con todas las prevenciones, resulta que alguna de ellas poco sospechosas, le dan una subida de menos de media docena de escaños, mientras Vox casi duplica los suyos. Para hacérselo mirar.