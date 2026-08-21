Fernando González

Fernando González

Tensión e cansazo

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 21 ago 2026 - 02:10
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Achegádevos a min, todos os que estades cansos e cargados, e Eu vos farei descansar”. (Mateo 11:28)

Se se trasladan as porcentaxes das diferentes enquisas que miden a tensión e o cansazo na poboación española, aproximadamente seis de cada dez persoas en España lidan de forma recorrente coa tensión na súa rutina, e máis da metade se senten habitualmente cansos tanto física como mentalmente.

Segundo as enquisas, non resultan moi efectivas as vacacións como “medicina” contra estes dous potentes inimigos. A falta de desconexión dixital (revisar o correo, responder mensaxes) e a tensión dos propios preparativos, anulan gran parte dos seus beneficios biolóxicos. O descanso físico adoita lograrse a medias, pero o baleirado da fatiga mental aumenta. De feito, as rupturas de parellas dispáranse en setembro, á volta das convivencias vacacionais que sacan á luz o desgaste das relacións.

Xesús convídanos a que acheguémonos a El, con todo o noso corazón, alma e mente. Se así facemos, El faranos descansar espiritualmente no medio das adversidades.

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