DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Tensión e cansazo
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Achegádevos a min, todos os que estades cansos e cargados, e Eu vos farei descansar”. (Mateo 11:28)
Se se trasladan as porcentaxes das diferentes enquisas que miden a tensión e o cansazo na poboación española, aproximadamente seis de cada dez persoas en España lidan de forma recorrente coa tensión na súa rutina, e máis da metade se senten habitualmente cansos tanto física como mentalmente.
Segundo as enquisas, non resultan moi efectivas as vacacións como “medicina” contra estes dous potentes inimigos. A falta de desconexión dixital (revisar o correo, responder mensaxes) e a tensión dos propios preparativos, anulan gran parte dos seus beneficios biolóxicos. O descanso físico adoita lograrse a medias, pero o baleirado da fatiga mental aumenta. De feito, as rupturas de parellas dispáranse en setembro, á volta das convivencias vacacionais que sacan á luz o desgaste das relacións.
Xesús convídanos a que acheguémonos a El, con todo o noso corazón, alma e mente. Se así facemos, El faranos descansar espiritualmente no medio das adversidades.
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