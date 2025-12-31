Siempre tuve la impresión de que a los ourensanos nos habían contado mal nuestra propia historia, de que nos habían llenado la cabeza con un montón de tópicos con los que construyeron un relato que, curiosamente, nosotros mismos nos lo hemos creído en parte.

Al parecer, el gallego en general y el ourensano en particular, es una persona individualista y con el alma teñida de morriña, poco dado a aventuras y con una cierta aversión al emprendimiento.

Siendo esto verdad, no lo es del todo. Y ya se sabe que una verdad incompleta se parece mucho a una mentira. No es necesario recordar aquí la capacidad demostrada por los ourensanos para emprender en nuestro territorio y en cualquier parte del mundo abrazando la incertidumbre como compañera inseparable de viaje y aportando talento y una gran capacidad de trabajo y sacrificio. Es decir, el ourensano demostró siempre poseer las cualidades más preciadas del buen emprendedor.

También es verdad que sacamos nuestra mejor versión trabajando cuando lo hacemos para nosotros mismos y para nuestra familia. Sin embargo es necesario recordarnos una vez más que esta afirmación es incompleta, que siempre hemos demostrado una gran capacidad de colaboración ya desde las tareas agrarias que reunían a familias y aldeas para sacar adelante el trabajo, pasando por actividades y empresas cooperativas de éxito que, aunque nos sigue pareciendo sorprendente, están arraigadas en Ourense.

También está demostrada la capacidad de colaboración y emprendimiento entre nuestros paisanos en cualquier lugar al que emigramos y sería infinita la lista de ejemplos a los que recurrir para ilustrar nuestra inclinación natural a colaborar para poner en marcha iniciativas emprendedoras de todo tipo.

Por eso, el OURENSE TERRITORIO EMPRENDEDOR puesto en marcha por la Asociación de Autónomos AEPA y el Club del Emprendimiento, además de ser un buen escaparate de lo que nuestra provincia ofrece a cualquier emprendedor que quiera iniciar su actividad entre nosotros, es también una demostración real de que Ourense es un buen semillero de emprendimientos.

Y no está de más recordar que esta gran iniciativa para mostrar al mundo aquello que podemos ofrecer es, al mismo tiempo, una inmejorable ocasión para que nosotros, los de aquí, empecemos a creer de verdad que Ourense es un territorio emprendedor.