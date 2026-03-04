La Tertulia, un nuevo casino en Ribadavia

Tras el cierre de El Casino (1889-1901) la primera sociedad recreativa ribadaviense, se organiza con el mismo fin y sobre nuevas bases La Tertulia.

En un principio ocupó las instalaciones del antiguo círculo en la Plaza Mayor, y en su directiva figuraban Darío Meleiro presidente, Eduardo García Penedo secretario, Emilio Gómez tesorero, y como conserje Zacarías Rodríguez. Su prioridad era el traslado a la espaciosa casa de la viuda de Pardo, donde haciendo gala del espíritu elitista del que hacía gala el anterior casino reanudó sus actividades.

Implicado en el discurrir de nuestra villa, celebró en 1902 dos acontecimientos históricos: la ampliación del cementerio y la inauguración del alumbrado eléctrico. El día señalado fue el 29 de abril, festividad de san Pedro de Verona, cuando tras una solemne función religiosa se procedió a la bendición del camposanto, y al atardecer tras la tirada de bombas, entre la expectación reinante y con los melodiosos acordes de La Lira, apareció la población fantásticamente iluminada por el alumbrado eléctrico.

Esa noche tuvo lugar en sus dependencias un magnífico banquete con la asistencia de las autoridades, socios e invitados, entre los que estaba el ingeniero mecánico responsable de la instalación, el suizo Charles Gumbold. Los brindis elocuentes e inspirados, estuvieron dedicados al progreso de Ribadavia y el espléndido y concurrido ágape, fue servido por el infatigable y popular industrial Guillermo.

Ese año en las fiestas del Portal (...) sus estancias ofrecían un efecto encantador con sus múltiples bombillas de luz eléctrica, los artísticos jarrones y el rico decorado. La Junta Directiva obsequió a las bellas señoritas asistentes con hermosos carnéts y espléndido refresco. Desde las nueve y media y hasta las tres de la madrugada, se bailó sin que decayese ni un momento la animación.

Coincidiendo con las celebraciones patronales El Ribadaviense agradece a la Junta Directiva su invitación al acto de entrega de premios a los niños más aplicados, consistentes en un corte de vestidos y un diploma. Y desde sus páginas se hace eco (...) Del profundo agradecimiento que los desgraciados reclusos de la cárcel de esta villa manifiestan a La Tertulia, que los obsequió con una abundante comida.

La presente imagen autoría de Rosa Lamas y gentileza del Museo Etnolóxico, nos muestra en la actualidad la amplia casa de doña Rita, viuda de Pardo

En octubre de 1910 se inaugura en el n º 38 de la calle san Martín la Sociedad de Sport y Recreo Avia-Foot-Ball-Club a cuyo banquete inaugural asiste junto con las autoridades del momento, el presidente de La Tertulia, Eduardo García Penedo.

Es precisamente durante su presidencia, cuando en su elegante salón, se realizaron grandes reformas con objeto de ponerlo en condiciones para las fiestas, (…) una de las principales consiste en el tapizado de los elegantes divanes y butacas que dan al local el regio aspecto. Y era en sus distinguidas estancias donde se celebraban espléndidas soirées los días de carnaval, y donde se recibía y obsequiaba a las murgas visitantes, como la célebre Los Japoneses de Carballino.

A comienzos de 1912 la antigua y culta Tertulia eligió directiva. Presidente: Emilio Gómez Arias y tesorero: Ramón Nogueira. La prensa informaba que Los carnavales de ese año, con asaltos los tres días desde las ocho en adelante, prometen ser elegantes y animados (…) pues sabemos que las bellas de nuestra buena sociedad preparan elegantes disfraces, sin antifaz, que han de contribuir grandemente a realzar sus gráciles y naturales encantos. Y en las fiestas patronales, la venerable decana de nuestros centros, contrató a un pianista para amenizar los bailes.

En noviembre de ese año se celebró en Ribadavia la IV Asamblea Agraria de Galicia, para lo cual el alcalde dispuso conciertos de La Lira, y La Tertulia en su calidad de anfitriona acordó fiestas y obsequios en honor de los asamblearios, los cuales según las crónicas del momento, se fueron encantados por tan calurosa acogida.

Las últimas noticias se refieren a 1913 dando cuenta de la nueva directiva presidida por Benito Puga, el secretario Etelvino G. Sieiro, tesorero Gerardo García Espinosa, y vocales: Ricardo R. Peinador y Félix Quijada. Aquel año los asaltos durante el entroido resultaron animadísimos; sin embargo los habladurías sobre su cierre se hicieron realidad, y una comisión liquidadora se hizo cargo de los enseres de la agrupación y de cerrar sus puertas definitivamente.

La presente imagen autoría de Rosa Lamas y gentileza del Museo Etnolóxico, nos muestra en la actualidad la amplia casa de doña Rita, viuda de Pardo, que con dos entradas, por Salgado Moscoso, en la foto, y por la calle de Los Pulpos (hoy, Riego de Agua) fue desde 1903 el domicilio donde la entusiasta Tertulia organizaba espléndidas soirées a las que concurrían habitualmente, los jóvenes de la buena sociedad ribadaviense.