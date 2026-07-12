Las mordidas, las comisiones en los casos de corrupción política pueden adquirir muchas formas, alquileres de pisos, vacaciones pagadas, bolsos y joyas para la mujer del sobornado, consecución de empleos... Las investigaciones policiales acaban descubriendo el modo en el que los tocados acceden al dinero procedente de actividades ilegales. Pero no hay que quebrarse la cabeza, al final, los procedimientos antiguos son los más eficaces, y los que normalmente dejan menos rastro.

Deja poco rastro a no ser que la UCO registre las despensas y se encuentre los huesos de la pata para hacer cocidos.

A uno de los acusados en una trama de blanqueo de dinero con sede en Andalucía, en la que los interfectos trataban de conseguir contratos con la Diputación Provincial de Cádiz para montar festivales de rap, y tras una tormenta de ideas, se le ocurrió que lo mejor era regalarle a un político un jamón y aderezarle con tres mil o cinco mil euros, como si se tratase de un poco de tocino para que le supiera mejor. ¡Ay el jamón!, con cuantas más jotas mejor al que se rinde cualquier persona con un poco de gusto y que, en efecto, deja poco rastro a no ser que la UCO registre las despensas y se encuentre los huesos de la pata para hacer cocidos.