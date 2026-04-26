¿Trabaja Trump para la izquierda?

En política no es raro que fuerzas situados en un extremo del espectro ideológico acaben trabajando para otras situadas en el otro extremo, a las que aparentemente tratan de contrarrestar. En España, sin ir más lejos, vemos como buena parte de la supuesta fuerza negociadora de Junts, a la hora de establecer políticas que favoreciesen a Cataluña, le venía dada precisamente por la voluntad de las fuerzas de oposición, PP y Vox, de no apoyar ninguna de las normas propuestas por el gobierno socialista. Si estas pudiesen variar su postura y abstenerse o aprobar medidas que viniesen del ejecutivo de Pedro Sánchez la fuerza negociadora de Junts quedaría reducida a prácticamente cero. No nos equivocaríamos mucho, aunque parezca una extravagancia, si decimos que la fuerza de Junts depende de Vox y el PP.

En el caso de Trump, la paradoja es aún mayor. El cierto repunte de Sánchez en las encuestas se debe principalmente a las políticas de Trump, mientras que el principal aliado del presidente norteamericano en España, el señor Santiago Abascal , está siendo uno de los principales damnificados por sus políticas, tanto las que se refieren a los aranceles como las que derivan de su intervención militar en Irán. La paradoja consiste en que le podría venir mejor a Sánchez , acosado por los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido y a su entorno, que el presidente americano continuase algún tiempo más haciendo de las suyas, y nada le podría perjudicar más a Vox, que este las continuase. La guerra opaca los casos de corrupción y pone en segundo plano los temas que la derecha intenta colocar en la agenda. La política actual ya no sólo se decide en la esfera nacional, sino que los eventos internacionales están cada vez más presentes en la opinión pública y condicionan los temas presentes en la agenda mediática, sobre todo si estos eventos pueden afectar a la población del país en forma de subida de precios o restricciones en la movilidad.

No sólo eso, los ataques dialécticos de Trump al Papa León, o las imágenes de tropas de Israel, el gran aliado de Trump a nivel mundial, destrozando una imagen de Cristo a martillazos en el Líbano, no parecen la mejor forma de apoyar a sus socios conservadores en Europa. Partidos del espectro ideológico de Vox, como la AFD alemana, o líderes próxmo como Giorgia Meloni, se han dado cuenta y han pasado de apoyar con entusiasmo a Trump a desmarcarse rápidamente de él, no sólo con declaraciones sino en el caso de la italiana, con actos. No quieren acabar como Orban, a quien recibir el apoyo de Trump y de su vicepresidente Vance, no parece haberle servido de mucho, al contrario, quien se benefició de forma clara fue su rival electoral. Lo mismo había pasado antes en Canadá, donde el candidato trumpista perdió a pesar de haber encabezado las encuestas durante mucho tiempo, ganando su rival, el centrista Mark Carney, o en Australia donde ocurrió prácticamente lo mismo.

En el ámbito norteamericano está sucediendo también lo mismo. Las encuestas pronostican un muy buen resultado en las elecciones legislativas de noviembre, al tiempo que se refuerza a candidatos opositores, incluso extremos como Zohran Mandani el izquierdista alcalde de Nueva York. Ha enfrentado también entre sí a su movimiento político, el MAGA, molesto por sus incumplimientos de promesas electorales, desbaratando uno de los más ambiciosos proyectos de renovación política conservadores de los últimos decenios. No es pues una extravagancia decir que pocos han hecho tanto por reavivar a la izquierda en los últimos años como el presidente Trump.