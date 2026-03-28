La turbia atmósfera gubernamental

La actividad del Gobierno español produce tal hacinamiento o acopio de irregularidades que impiden tener una visión nítida de cada uno de ellos. Acaban siendo un conjunto borroso, difuminado, impreciso de actos: unos miembros del Ejecutivo que se niegan a asistir al Consejo de Ministros mientras no les garanticen una determinada medida; una vicepresidenta del Gobierno que hace gala de un desprendimiento inmenso para sacrificarse y salvar a los andaluces de la opresión de la Junta del PP, cuando no es capaz de elaborar unos Presupuestos del Estado; la responsable del apagón eléctrico más irresponsable registrado en España que no sabe lo que pasó y se enfada cuando le preguntan en el Senado; un portavoz socialista que actúa como un energúmeno porque le recuerdan que el Gobierno está apoyado por los herederos de ETA; la ilegalidad de tomar decisiones económicas sin el respaldo jurídico de unos Presupuestos Generales del Estado constitucionales; la colocación de afines en las instituciones que deben ser independientes, como acaba de suceder con la Airef, donde la ministra de Hacienda saliente ha dejado a uno de sus cargos más próximos, Ines Olóndriz, para hacer informes favorables al Gobierno en lugar de controlarlo. Y esto sucede justo cuando a un alto cargo anterior de Hacienda le encuentran fajos de dinero en su domicilio, producto de corrupción en sus funciones fiscalizadoras.

Además, siguen presentes los casos de corrupción del PSOE y del Gobierno que afectan a ministerios y máximos dirigentes. Es difícil acumular tanto en una sola legislatura. Es difícil escandalizarse por cada caso, porque la avalancha no se frena, incrementa su velocidad cada momento y la vemos pasar como el paisaje desde la ventanilla de un AVE, de los que funcionaban. Es una argamasa difícil de asimilar, imposible de digerir.

La mejor manera de limpiar esta turbia atmósfera es disolver las Cámaras y convocar elecciones

Mientras tanto, el presidente Sánchez enarbola el “No a la guerra”, cual bálsamo de Fierabrás que pueda librarle de todas las heridas recibidas en cada proceso electoral al que acude. Pues todavía hay quien sigue creyendo que ese lema llevó a Zapatero a la presidencia del Gobierno y no el trauma social que vivió España con los atentados que costaron la vida a casi 200 personas y 2000 heridos, justo tres días antes de aquellas elecciones. El actual “No a la guerra” de Sánchez es un estandarte marchito, deslucido, viejo y maloliente. Tendrá que buscarse otra bandera más atractiva.

Tampoco el ascenso del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a la vicepresidencia primera del Gobierno va a proporcionar un remanso de paz a Pedro Sánchez en medio de todos los entuertos, derrotas y pleitos que forman su paisaje y medio ambiente habitual. Por cierto, el presidente ha dedicado los mismos grandes elogios al nuevo ministro que en otros momentos dedicó a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. Unas alabanzas peligrosas.

Menos se lo va a proporcionar la marcha de la exvicepresidenta primera y otros cargos múltiples, María Jesús Montero, a quien han obligado a dejar su gran poderío en el Gobierno para dedicarse a la ingrata tarea de aspirar a la presidencia de la Junta de Andalucía, cual oveja enviada al degolladero. Ha llegado allí con la actitud de quien baja desde su pedestal para salvar al pobre populacho de sus miserias. No ha sido la mejor ayuda para el sanchismo andaluz. Y también ha recibido de su presidente las alabanzas y aplausos por ser la mejor política que había conocido, como Santos Cerdán y Abalos.

Ni siquiera el intento de Patxi López, vociferando en el Congreso de los Diputados para descalificar a quienes les recuerdan que este Gobierno vive gracias a los pactos con ETA, utilizando un lenguaje tabernario, le va a dar una tregua, descanso o relax en tanto ambiente emponzoñado por el sanchismo.

La mejor manera de limpiar esta turbia atmósfera es disolver las Cámaras y convocar elecciones. Será el único modo de gobernar para la mayoría de la sociedad en lugar de ser gobernados por las imposiciones de los partidos minoritarios que sólo buscar favorecer de sus militantes.

No estamos libres de otro apagón

Beatriz Corredor, presidente de Redeia.

La comparecencia de la responsable de la Red Eléctrica Española en el Senado, Beatriz Corredor, también exministra de la etapa Zapatero, ha provocado mucho ruido, mucho enfrentamiento, mucha alteración, pero muy pocas explicaciones. Dice no saber lo que ha pasado el día del apagón total de España hace casi un año. Ocultó a la opinión pública y a los productores de electricidad las grabaciones de las conversaciones en las que los técnicos daban las alarmas de irregularidades del suministro, de los peligros de colapso, de las caídas de tensión, de las continuas incidencias que acabaron dejando sin electricidad a toda la península. Como dice que no se conocen las causas, nadie asume la responsabilidad, nadie dimite, nadie les pide cuentas a los dirigentes la Red de suministro español.

Esta actitud sirve para ocultarse, para diluir la culpa entre múltiples factores, pero tanto empeño en no determinar las causas reales hace que se incremente más la sensación de que sigue existiendo riesgo de apagón total. Eso será así en tanto no cambien los responsables y no se apliquen criterios puramente técnicos para mantener el sistema, en lugar de actuar con prejuicios políticos sobre los sistemas de producción energética en España.