Fernando González

Fernando González

O valente sacrificio de amor

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 26 jun 2026 - 02:50
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Agora está turbada a miña alma; e que hei dicer? Pai, sálvame desta hora? Mais para isto cheguei a esta hora.” (Xoán 12: 27)

Xa desde a nosa primeira infancia acostumamos enfrontarnos con multitudes de medos sociais, económicos ou físicos de diversos tipos e intensidade. En relación a este asunto, o panorama actual no noso país non convida o optimismo. Os datos indican un aumento sostido e preocupante das depresións e ansiedades en España nos últimos anos, consolidándose como unha epidemia silenciosa que afecta especialmente os mozos.

Neste versículo, observamos que Xesús está turbado porque é consciente da súa inminente morte cruel, inxusta e angustiosa que coñecemos como ocorreu a través dos evanxeos. El tamén experimentou a dor física e emocional. En calquera situación crítica que un poida padecer, resulta moi reconfortante confiar en quen aínda sabendo e sufrindo polo que lle ía a ocorrer, sacrificou valentemente a súa vida na cruz do Gólgota por amor á humanidade.

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