¡Y Venezuela recuperó su libertad!

Venezolanos, llegó la hora de la libertad”. Así de rotunda se expresaba este sábado María Corina Machado en un manifiesto dirigido a sus conciudadanos.

Pero primero vamos a poner en contexto del porqué lo que sucede en Venezuela tiene tanta relevancia para Galicia, y concretamente para nuestra provincia, Ourense. Vamos con los datos; más de 30.000 personas nacidas en Galicia residen aún en Venezuela, de los cuales, unos 12.000 son ourensanos registrados en ese país. Y añado que, por parte de mi familia materna, Brasil y Venezuela, han sido los destinos como emigrantes en una muy larga etapa de sus vidas (y aún lo son). Así que, un poquito de conocimiento de lo que era Venezuela antes del chavismo, y en lo que se convirtió posteriormente, pues creo que tengo a través de sus testimonios de vida.

Añadir que, por contra, la provincia de Ourense alberga más de 11.000 venezolanos, convirtiéndose en la comunidad venezolana más densa de España y en flujo constante de venezolanos en busca de la calidad de vida que allí ya no tienen de hace años. Aunque para poner las cifras en contexto, hay que añadir que el régimen chavista deja más de 8 millones de exiliados, lo que representa prácticamente el 25 % de su población. Y por último destacar, porque es de justicia, que quienes han estado siempre, siempre, al lado de la colonia venezolana en Ourense es la gran familia del Partido Popular, la cual siempre ha estado al lado de los gallegos que viven en Venezuela y los venezolanos que ahora están haciendo sus vidas en Galicia, y concretamente en Ourense.

Y antes de entrar en materia me quedo con una frase de una prima segunda mía que residió hasta hace pocos años (y después de casi una vida entera) en ese país: “Venezuela lo tiene todo para ser un paraíso lindo y prospero, pero el narcocomunismo, lo ha destruido en su casi totalidad”.

Dicho lo cual, el análisis de lo sucedido, y de lo que sucederá, no es fácil de realizar porque la información real aún es insuficiente. Pero es totalmente lógico que EEUU quiera asegurarse de una transición ordenada y segura, administrando temporalmente el país, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, es sin duda el perfil de administrador ideal para garantizar el tránsito hacia unas nuevas elecciones que están vez, si serán democráticas. Dicho lo cual se pueden ahora plantear dos tipos de escenarios:

a) Transición constitucional donde Delcy Rodríguez convocaría elecciones en 30 días, con un probable sucesor de su cuerda que adopte una posición mucho más moderada respecto a los Estados Unidos, aceptando sus exigencias.

b) Colapso del régimen que permita a la oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, formar un nuevo gobierno de transición.

Y lo que, no me llama la atención en absoluto ,es la pérdida total de los nervios en las últimas horas de formaciónes como BNG, ERC, Bildu, Podemos, Compromis y Sumar que han solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, al cual le exigen conocer la posición del gobierno de Pedro Sánchez respecto a lo sucedido en Venezuela. Quizás porque como dice el dicho “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar”, seguro que hay por ahí algún expresidente, y algunos más, que lo tienen muy presente.

El comunismo siempre ha derivado en miseria, y cuando se reconvierte en dictadura, y a mayores se junta con lo peor, el narco, pues esa mezcla explosiva enormemente dañina hay que desactivarla lo antes posible, y eso mismo es lo que ha hecho EEUU.

Mientras, en nuestra España, el sanchismo y sus complices echan “bilis” revolviéndose y agitándose en sus poltronas públicas como la niña poseída de la película “El exorcista”. Y es que, leyendo a Pedro Sánchez decir que no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo y hable de la Carta de Naciones Unidas etc etc. pues le diría que posiblemente su fin político y personal se puede parecer al de Nicolás Maduro a la perfección... lo iremos viendo... es que la información que se pueda tener ahora de una Delcy Rodríguez, totalmente postrada ante Trump, pues puede ser de órdago. Esto no ha hecho más que comenzar.