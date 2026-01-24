A él, devoto de la rutina, lo que le gustaba era sentarse en su sillón del Reform Club y esperar a que llegaran otros jugadores para echar una partida al whisk, un juego de estrategia, y mientras tanto se dedicaba a leer los periódicos, que es la mejor forma de viajar por todo el mundo sin dar un paso. Como además estaba obsesionado por la puntualidad y era un apasionado de los nuevos medios de transporte, tan morigerado como era, se jugó la mitad de su fortuna a que podría dar la vuelta al mundo en ochenta días. Y lo logró. Más adelante el argentino Julio Cortazar escribió “La vuelta al día en ochenta mundos” un viaje interior que es una miscelánea de sus opiniones sobre literatura, política, arte, música..., y que por tanto es más rápido, barato y más adecuado para los vertiginosos tiempos modernos donde lo importante es hacerse un selfie y volver. Para quienes tienen tanta prisa nada mejor que darse una vuelta por Fitur, escoger una buena foto de fondo, realizar un gesto con la mano y regresar a casa con una bolsa repleta de folletos por el módico precio de un billete de transporte público. Y si acaso leer el periódico.