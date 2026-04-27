Este pasado domingo se han reunido en Valencia representantes de tres asociaciones de víctimas, las de la dana con 250 muertos, las de las residencias de ancianos de Madrid, con 7.500, y las del cribado del cáncer de mama de Andalucía. Todas ellas son víctimas reales, contadas, que esperan una satisfacción y que ante la tardanza de la justicia y la falta de dimisiones solo los queda el recurso al pataleo. Pero no son la únicas. A estas pueden añadirse las del casi medio centenar de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Y si se amplía el arco podrán protestar las múltiples víctimas de otras muchas deficiencias en el funcionamiento de los servicios públicos y de asuntos que faltan por arreglar, como los damnificados por los precios de los alquileres, quienes se encuentran en una lista de espera interminable o los migrantes que están siendo ninguneados por quien corresponda y viven pendientes de una fecha en el calendario. Si todos ellos protestaran simultáneamente Valencia se quedaría pequeña y España paralizada.