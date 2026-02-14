La vida a remojo

"Hemos aterrizado al segundo intento pero estamos vivos". Por detrás se escuchaban aplausos. La cuñada, de viaje con el marido, tranquilizaba a la familia con un mensaje de voz. El vuelo del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León las pasó canutas el jueves para despegar en Avilés y puñeteras para aterrizar en Palma de Mallorca. Medio centenar de votantes a semanas de las elecciones.

La recomendación de quedarse en casa “salvo desplazamientos imprescindibles” no la siguen ni los jubilados, los que podrían hacerlo sin justificante. Los repartidores en bici o en moto chupando agua y aguantando viento como mariñeiros –con hambre de mar desde Navidad– llevan a las pantuflas que recibirán el pedido. Pero resulta imprescindible mojarse si el curro no es a cubierto.

Otros pedalean con viento y lluvia sin necesidad; por deporte, por otra necesidad. Los surfistas de A Coruña piden al Concello y a la Xunta que las ordenanzas y los protocolos no impidan pasar la tabla a las olas con alerta naranja. El conselleiro Diego Calvo estudia la petición. Son un buen puñado, alguno multado por saltar el precinto de la local. La alcaldesa Inés Rey lo deja en manos de la Xunta. En dos borrascas, paz y después olas.

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, recopiló datos de pluviometría e incidencias con MeteoGalicia, Augas de Galicia y Axega 112. En los 44 días de borrascas encadenadas se registraron 7.000 incidencias por unas lluvias que abastecerían a la población durante 113 años. Con una precipitación un 98% superior a la media, el paraguas sólo libró en Galicia el 4 de enero. “Antes llovía igual o más”, comenta un vecino al que el contenedor le queda lejos. “O yo me mojaba más”, matiza al abrir la puerta.