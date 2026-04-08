Vivir en la luna

Julio Verne imaginó viajar a la Luna cuando aún era un sueño imposible, en una época en la que la ciencia apenas comenzaba a vislumbrar sus límites. Su obra describía una travesía impulsada por un gigantesco cañón, con aventureros dispuestos a desafiar lo desconocido. Más que un relato fantástico, era una declaración de confianza en el progreso humano, una intuición literaria de que el ingenio acabaría rompiendo las barreras del cielo.

Aquel viaje ficticio anticipaba preguntas fundamentales: cómo sobrevivir fuera de la Tierra, cómo orientarse en el vacío o qué significaría contemplar nuestro planeta desde lejos. Verne no tenía respuestas técnicas, pero sí una visión poderosa. Su narrativa convirtió la Luna en un destino posible, acercándola a la imaginación colectiva y preparando el terreno cultural para que la ciencia, décadas después, intentara convertir ese sueño en realidad tangible.

Idéntica fascinación saltó al naciente cine con Viaje a la Luna, de Georges Méliès, transformando la imaginación en imágenes. Aquella icónica escena del cohete incrustándose en el ojo del astro consolidó una visión lúdica y sorprendente del viaje espacial. Aunque ingenua desde el punto de vista científico, reforzó la idea de que el satélite no solo era alcanzable, sino también un escenario para la creatividad humana.

La fantasía fue dando paso a la ingeniería y la carrera espacial transformó la rivalidad política en una competencia tecnológica sin precedentes. La Luna dejó de ser un símbolo poético para convertirse en objetivo estratégico. Científicos, ingenieros y astronautas trabajaron contra reloj, desarrollando cohetes, sistemas de navegación y tecnologías que jamás habían sido probadas, impulsados por la idea de que llegar primero significaba cambiar la historia.

La ambición de construir una base lunar simboliza ese cambio de paradigma

El momento decisivo llegó en 1969, cuando los seres humanos lograron, por primera vez, abandonar la órbita terrestre y alcanzar la superficie lunar. La hazaña no solo representó un triunfo técnico, sino también un cambio profundo en la percepción de nuestra especie. La Tierra, vista desde la distancia, apareció frágil y única. La Luna se convirtió en un territorio visitado, aunque todavía misterioso y lleno de desafíos.

Sin embargo, tras ese logro monumental, el interés por la Luna se enfrió. Las misiones tripuladas se detuvieron y la exploración continuó de manera más silenciosa, mediante sondas y robots. Durante décadas, nuestro satélite permaneció como un recuerdo glorioso del pasado, más asociado a la historia que al futuro. Aun así, en laboratorios y agencias espaciales, persistía la convicción de que aquel primer paso no debía ser el último.

En el siglo XXI, esa idea ha resurgido con fuerza renovada. Nuevos actores, tanto públicos como privados, han reavivado el interés por la exploración lunar. Ya no se trata únicamente de plantar una bandera, sino de desarrollar capacidades sostenibles. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para plantear misiones más complejas, con objetivos científicos, económicos y estratégicos que van más allá de la simple demostración de poder.

La ambición de construir una base lunar, dentro del programa Artemis, concebida como un asentamiento progresivo y funcional, simboliza ese cambio de paradigma. De Verne a la ingeniería moderna, la Luna ha pasado de ser un destino imaginado a convertirse en el primer peldaño hacia una presencia humana duradera fuera de la Tierra. Ahora ya no se trata tan solo de llegar, sino de permanecer.