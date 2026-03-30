Roberto González

Roberto González

Vixiar para protexer

Publicado: 31 mar 2026 - 01:05
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

A recente restauración da mítica locomotora situada frente a estación intermodal de Ourense invítanos a reflexionar sobre cómo debemos coidar a nosa cidade. Cada elemento rehabilitado, xa sexa histórico, cultural ou funcional, require algo máis que un investimento inicial. Precisa mantemento, atención e, sobre todo, protección.

Neste senso, a vixilancia dos espazos públicos e das infraestruturas representa un papel esencial. Non se trata, unicamente, de evitar o deterioro ou os actos vandálicos, senón de garantir que estes bens permanezan accesibles, seguros e en condicións dignas para o conxunto da cidadanía. A experiencia demostra que calquera intervención sen un sistema de control e un mantemento axeitado corre o risco de ver comprometido o seu valor en pouco tempo.

A instalación de sistemas de videovixianza en puntos estratéxicos, como o contorno da locomotora, a súa área de influencia e a estación intermodal, podería constituír unha ferramenta eficaz para previr condutas incívicas ou delictivas. A presenza de cámaras actúa, en moitos casos, como elemento disuasorio fronte a posibles actos vandálicos ou usos inadecuados do espazo. Así mesmo, permitiría detectar situacións de risco, como a ocupación indebida de instalacións ou a súa utilización para fins non previstos, contribuíndo a preservar tanto o ben en sí como a seguridade do seu contorno.

Pero máis alá da súa función preventiva, estes sistemas deben concibirse tamén como un recurso ao servizo da investigación. Neste punto, cómpre poñer en valor o traballo constante, e moitas veces invisible, que realizan as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, así como a Policía Local e a Adscrita á Xunta, na protección da cidadanía. Especialmente relevante é o labor das unidades de investigación, que en numerosas ocasións deben levar a cabo tarefas complexas e minuciosas para reunir indicios, reconstruír feitos e lograr o esclarecemento dos delitos.

En non poucas ocasións, as imaxes procedentes de cámaras, xa sexan de establecementos, entidades bancarias ou comunidades de propietarios, resultan determinantes para avanzar nunha investigación. Por iso, a existencia de sistemas de videovixianza ben situados, correctamente xestionados e accesibles de maneira áxil para os corpos policiais pode marcar a diferenza entre a impunidade e a resolución dun feito delituoso.

Protexer as nosas instalacións, infraestruturas e elementos históricos non é só unha cuestión estética ou cultural, senón tamén de responsabilidade

Para que isto sexa realmente eficaz, resulta imprescindible establecer protocolos claros e coordinados entre os distintos corpos de seguridade, especialmente entre Policía Nacional e Policía Local. A dispoñibilidade inmediata das imaxes, baixo criterios de legalidade e protección de datos, facilitaría unha resposta máis áxil ante calquera incidente, mellorando a capacidade de actuación e reforzando a seguridade no contorno urbano.

A chave non reside unicamente en instalar cámaras, senón en integralas dentro dunha estratexia máis ampla de seguridade urbana. Isto implica definir procedementos de actuación, canles de comunicación eficaces e mecanismos que garantan o uso responsable da información obtida. Só así se logrará que a tecnoloxía se converta nun óptimo aliado da convivencia e da protección do patrimonio e dos cidadáns de ben que viven neste femoso núcleo.

Ourense, como calquera cidade que aposta pola recuperación e posta en valor dos seus espazos, debe avanzar cara modelos que combinen conservación e seguridade. Vixiar non é desconfiar, senón coidar e protexer a persoas e bens. É entender que o patrimonio común require de ferramentas que aseguren a súa permanencia no tempo, evitando que o esforzo colectivo se dilúa por falta de previsión.

Protexer as nosas instalacións, infraestruturas e elementos históricos non é só unha cuestión estética ou cultural, senón tamén de responsabilidade. Incorporar medidas de vixianza axeitadas, ben xestionadas e coordinadas, cumprindo a normativa de protección de datos, pode supoñer un paso decisivo para consolidar contornos máis seguros, previr condutas delictivas e reforzar a confianza da cidadanía no espazo público.

A recuperación da locomotora da Ponte non soamente simboliza a restauración dunha mole do ano 1917 na que os cidadáns invertimos preto de 200.000 euros. É un convite a reflexionar sobre cómo queremos preservar o que é de todos. E nese camiño, a vixianza intelixente e coordinada, xunto co traballo profesional de quen vela pola nosa seguridade, preséntase como unha ferramenta necesaria para garantir un dos activos máis valiosos dos que dispomos os ourensáns como é poder sair á rúa con liberdade e sen temor a que nos roben, nos agredan ou danen o que pagamos todos.

Contenido patrocinado

Lo último

stats