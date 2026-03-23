Cuánto más chilla, grita, insulta y patalea el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, más pierde la razón y más en contra se pone a los viajeros de su compañía aérea, que sí, quieren viajar lo más barato posible, pero al menos quieren llevar una bolsa con un par de mudas sin tener que pagar por el bulto de mano que llevan en cabina, ni por las múltiples tretas para que el viaje les salga lo más rentable posible. O,Leary y el ministro de Consumo, Pablo Bustunduy se las tiene tiesas a la espera de lo que decidan los tribunales sobre la multa de 107 millones de euros que Consumo impuso a la compañía aérea por esa práctica.

O,Leary y el ministro de Consumo, Pablo Bustunduy se las tiene tiesas a la espera de lo que decidan los tribunales sobre la multa de 107 millones de euros que Consumo impuso a la compañía aérea por esa práctica.

A cada contratiempo Ryanair la toma con los aeropuertos regionales a los que les retira vuelos porque considera que las tasas de Aena son excesivas. La posibilidad de viajar a más lugares a precios muy asequibles en las compañías low cost es un logro al que no se debe renunciar, pero hay que hacerlo con unas mínimas condiciones de confort. Recuérdese que en alguna ocasión O’Leary pensó en que los pasajeros viajaran de pie o que pagaran por usar el WC. Todo se andará.