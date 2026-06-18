RECORTES
Vozinha y las diferencias
RECORTES
Josimar José Évora Días, más conocido como Vozinha, es un diligente, admirable y modesto futbolista que guarda la portería del C.D Chaves, un equipo de la Segunda División portuguesa que tiene sin embargo una historia, y que ha llegado a jugar competición europea decisivamente respaldado por su condición de equipo fronterizo que le ha convertido en entidad con duradera presencia en División de Honor y una hinchada multinacional que acoge a multitud de seguidores de los dos lados de la frontera en franca hermandad. Josimar es un hombre tierno y bienaventurado que sin duda pasara a la memoria de los Mundiales como aguerrido portero de la selección de Cabo Verde una paradisiaca isla del continente africano y dominio portugués que tiene los mismos habitantes que la ciudad de Murcia.
Vozinha es desde luego un guardameta heroico y valeroso que a sus cuarenta años se destaca como uno de los concursantes más veteranos
En este tipo de competiciones y más en una competición como la que ha estructurado la FIFA para obtener el máximo rendimiento económico, los combinados modestos suelen despertar la simpatía de todos, y los jugadores que sobresalen en ellos se ganan la simpatía y el cariño de la buena gente porque se tornan antítesis de esas estrellas refulgentes a los que los medios de comunicación, el borrado de fronteras, la publicidad a gran escala y la propia entidad del espectáculo, han divinizado hasta extremos insospechados proyectándolos para constituir una nueva clase social de jovencísimos y nuevos multimillonarios cuya herramienta para conformar esta aristocracia recién instaurada de poder y dinero es simplemente una esfera perfectamente redonda llamada balón que hay que alojar en un marco constituido por tres palos.
Vozinha es desde luego un guardameta heroico y valeroso que a sus cuarenta años se destaca como uno de los concursantes más veteranos de este torneo y además como un guerrillero humilde y fiel a su país cuya meta ha defendido con honor ante la poderosa y no siempre acertada España. Entre el honrado Vozinha y el cuestionado Zapatero el de las joyas en la caja fuerte de su casa, hay la misma diferencia que entre Gandhi y Billy el Niño. Una cosa así.
Menos mal que todavía quedan personajes como este portero al que había que dar las gracias por ser como es.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RECORTES
Vozinha y las diferencias
Yolanda Díaz y María Pita
LOS LIBROS QUE LEO
La útil colaboración de los temerosos
TAL DÍA COMO HOY
La batalla de Waterloo
Lo último
EL MENOR, SANO Y SALVO
Detenido el hombre que agredió a su expareja y huyó con su bebé en Ponte Caldelas
1000 SERVICIOS ANUALES
Santa Mariña y La Gloria crean un líder del sector funerario