Vozinha y las diferencias

Josimar José Évora Días, más conocido como Vozinha, es un diligente, admirable y modesto futbolista que guarda la portería del C.D Chaves, un equipo de la Segunda División portuguesa que tiene sin embargo una historia, y que ha llegado a jugar competición europea decisivamente respaldado por su condición de equipo fronterizo que le ha convertido en entidad con duradera presencia en División de Honor y una hinchada multinacional que acoge a multitud de seguidores de los dos lados de la frontera en franca hermandad. Josimar es un hombre tierno y bienaventurado que sin duda pasara a la memoria de los Mundiales como aguerrido portero de la selección de Cabo Verde una paradisiaca isla del continente africano y dominio portugués que tiene los mismos habitantes que la ciudad de Murcia.

Vozinha es desde luego un guardameta heroico y valeroso que a sus cuarenta años se destaca como uno de los concursantes más veteranos

En este tipo de competiciones y más en una competición como la que ha estructurado la FIFA para obtener el máximo rendimiento económico, los combinados modestos suelen despertar la simpatía de todos, y los jugadores que sobresalen en ellos se ganan la simpatía y el cariño de la buena gente porque se tornan antítesis de esas estrellas refulgentes a los que los medios de comunicación, el borrado de fronteras, la publicidad a gran escala y la propia entidad del espectáculo, han divinizado hasta extremos insospechados proyectándolos para constituir una nueva clase social de jovencísimos y nuevos multimillonarios cuya herramienta para conformar esta aristocracia recién instaurada de poder y dinero es simplemente una esfera perfectamente redonda llamada balón que hay que alojar en un marco constituido por tres palos.

Vozinha es desde luego un guardameta heroico y valeroso que a sus cuarenta años se destaca como uno de los concursantes más veteranos de este torneo y además como un guerrillero humilde y fiel a su país cuya meta ha defendido con honor ante la poderosa y no siempre acertada España. Entre el honrado Vozinha y el cuestionado Zapatero el de las joyas en la caja fuerte de su casa, hay la misma diferencia que entre Gandhi y Billy el Niño. Una cosa así.

Menos mal que todavía quedan personajes como este portero al que había que dar las gracias por ser como es.