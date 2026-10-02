¿Es posible reflexionar?

De qué me sirve la experiencia adquirida a lo largo de muchos años si en la última etapa de mi ciclo vital tengo más dudas de las que he tenido en mi dilatada existencia como heterónimo del Viejo Milenario.

Temas de gran importancia se producen a tal velocidad que la humanidad es incapaz de procesarlos; sólo los que poseen la fórmula del “elixir de la vida,” porque guardan los cuatro elementos: Nicredo, Albedo, Citrinitas y Rubedo. Algo que yo no tengo a pesar de mi relación con los alquimistas del saber.

La política mundial se encuentra en una bipolaridad irreconciliable, donde los criminales genocidas comparten poder con los sabios que manejan la IA, amenazando al adversario con armas de destrucción masiva y, como soporte, almacenan papeles en oscuras mazmorras, sin valor alguno. Mientras, hay un intento de imponer el totalitarismo mundial con el epígrafe de inteligencia artificial, siempre sin sentimientos ni pasiones.

Pero el debate sobre las teóricas contradicciones se produjo días antes, a raíz de la invasión, hábilmente diseñada, de la ciudad de Ceuta.

No puedo dejar pasar la ocasión para opinar sobre el hecho más grave de los que nos abruman. Lo hago el día en que el pueblo ha perdido la batalla que libraba contra la mayoría política representada por la sede donde reside la soberanía del pueblo. ¿Contradicciones de la democracia? Pero el debate sobre las teóricas contradicciones se produjo días antes, a raíz de la invasión, hábilmente diseñada, de la ciudad de Ceuta.

“Si aplicamos un juicio moral universal, diremos: siempre debemos acoger a los refugiados porque todos los humanos tienen derecho a una vida digna”, o lo contrario: “Cada país debe proteger sus fronteras y priorizar el bienestar de sus ciudadanos”. La teórica solución, a juicio de Arendt, bebiendo en la sabiduría de Kant, sería: “No aplicar normas fijas, sino reflexionar sobre cada situación siempre, respetando los derechos humanos y la realidad social de cada uno de los territorios involucrados”.

¿Es eso posible en Ceuta?