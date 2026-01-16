Zapatero, hazte oír

¿Es José Luis Rodríguez Zapatero un narcotraficante? Claro que no, diría yo. No existe, lo dice también la Fiscalía Antidroga, la más mínima prueba de ello. Pese a que la asociación civil indudablemente ultraconservadora Hazte Oir presentó una querella contra el ex presidente socialista por participar supuestamente en una trama de blanqueo y narcotráfico gracias a sus vínculos con Nicolás Maduro. Hay quien aún defiende estas y similares denuncias y querellas presentadas por el llamado sindicato Manos Limpias y por esta organización ultracatólica como un factor de moralización de la podredumbre. Yo creo, ya va siendo hora de decirlo, que, en realidad, aumentan la ya considerable podredumbre de la vida pública española

Sí, ya sé que son también ellos los que intentan llevar ante los tribunales, y quizá lo consigan, a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez, por ejemplo. Pero, aunque las conductas éticas y estéticas de ambos hayan dejado mucho que desear (por menos dimiten los primeros ministros en otros pagos, no lejanos de este), tengo serias dudas de que los “casos” de ambos vayan a prosperar penalmente, por mucho que el juicio contra el hermano del presidente vaya a comenzar seguramente en mayo y doña Begoña pueda acabar procesada por el juez Peinado. Lo veremos.

No quiero centrarme solamente en estas dos organizaciones oportunistas, vamos a llamarlo así, para no caer en lo mismo que critico, ni en sus “acusa y difama, que algo queda”. Ni trato tampoco de defender a Begoña Gómez, ni a David Sánchez Pérez Castejón, ni al propio presidente del Gobierno central. Solamente digo que el sistema penal español no puede estar, ni siquiera unos milímetros ni unos segundos, en manos de esta gente, que tanto tiempo hacen perder a la justicia, a los periodistas y a usted que esto está leyendo, y que tanto infectan y confunden el panorama.

Lo que trato de decir es que en España proliferan tanto las calumnias, se practica tan poco la presunción de inocencia, se desdeña tanto el buen gusto y la educación parlamentarios, que no es extraño sugerir vinculaciones narcotraficantes que le “cuelgan” al líder de la oposición por haber hecho un viaje en barco. O, ya que estamos, desde la propia oposición se bombardea al Gobierno entero como “organización mafiosa internacional”. Y todos se quedan tan panchos.

Así las cosas, y aprovechando que lo de Maduro está estos días de moda en los periódicos, y ya que aquí, por lo visto, nunca pasa nada y se admite como verosímil y hasta como probable cualquier acusación de delito contra alguien, ¿por qué no llamarle “narco” a alguien como Zapatero, que parece incapaz de salir a defenderse? O, ya que estamos, ¿por qué no atacar a Adolfo Suárez a cuenta de una denuncia que no conocemos por presunto delito de género que habría ocurrido hace cuarenta años? Y no, no voy a poner en el mismo saco que los anteriores lo de Julio Iglesias, pero no me negará usted que es bizarro que una acusación que llega por donde llega sea tomada en medios judiciales y mediáticos como si se presentase a cara descubierta y con todo tipo de pruebas. Veremos también en qué acaba el “affaire” Julio Iglesias.

Es el caso que ahora salen justicieros hasta debajo de las piedras, dificultando la labor de la verdadera justicia. Y entonces llega Zapatero, o Suárez, o, si usted quiere, hasta miembros de la familia real, o -ya digo que es plano distinto- un cantante muy famoso, y tienen, los que puedan, porque alguno ya murió, que probar su inocencia, cuando deberían ser estos de Hazte Oir, o los impropiamente auto calificados como “Manos Limpias”, los que aportasen algo más que indicios, conjeturas y, claro, campañas políticas y presunta difamación cuando van a los tribunales.

Creo que en este caso tiene toda la razón la Fiscalía cuando pide al juez de la Audiencia Nacional que rechace la muy deficiente querella contra Zapatero, y conste que esto no es un alegato en favor de la probidad del acusado, que yo no pongo mis manos en el fuego por casi nada ni nadie, y menos en estos tiempos. Pero pienso que hay quien debería ser sancionado por presunto abuso de la Justicia, y Hazte Oir, etc, tendrían, entonces, todas las papeletas para ser acreedores a esta sanción. Oiga, Zapatero, ¿no debería usted, en aras de la probidad y hasta de la transparencia, salir, explicar y, en su caso, demandar a quien corresponda por calumnias? Hazte oír, Zapatero. No haré más preguntas, Señoría.