El año 2026 comienza a la baja para los taxistas de Ourense
DEMANDA DE VIAJES
Tras unos mese de mucha actividad, el 2026 comienza a la baja para los taxistas de Ourense. La concentración de tractores les dificulta medir el impacto real de la ZBE.
El sector del taxi viene de vivir unos meses de mucha actividad, impulsados por el sector turístico, que dejaba imágenes de paradas vacías y dificultades par los usuarios a la hora de contratar un servicio.
Sobre todo o notamos os días festivos de fora, como en Madrid ou Alicante, que ven moita xente"
Desde la agrupación de taxistas de Ourense señalan que “nótase a afluencia de fora. Normalmente os fines de semana, onde hai quen aluga un coche na estación, pero tamén quen fai uso do taxi ó chegar. Sobre todo o notamos os días festivos de fora, como en Madrid ou Alicante, que ven moita xente”, indica el presidente de los taxistas, Francisco Javier Álvarez.
A pesar de ese impulso, Álvarez reconoce también que “este mes de xaneiro tivemos un descenso de traballo dun 10 ou 15%. Notámolo sobre todo nas franxas nocturnas, onde xa non se colle tanto o taxi”. De aquellas imágenes de paradas vacías, ahora Álvarez ha llegado a contabilizar “momentos nos que poden verse 7 ou 8 taxis na parada. A estación segue a ser o punto de maior actividade, pero a pasada fin de semana, algún compañeiro botou alí unha hora parado”. ”.
Solo una advertencia
En los momentos de máxima actividad, como los vividos el pasado mes de ocutbre, el Concello había llegado a abrir expediente a 19 de las 106 licencias con las que el taxi cuenta en Ourense. “Fíxose así porque non estaban cumprindo coa obligación de pasar algún tempo en parada”, recuerda Francisco Javier Álvarez.
Para resolverlo “mandóuselles a normativa municipal, e quedou todo nunha amonestación”, concluye el presidente.
Un mes extraño
Los profesionales del transporte también cumplen su primer mes conviviendo con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El presidente de los taxistas indica que “creíamos que sería peor. Vemos que máis xente deixa o coche na periferia, e subiu o tráfico no entorno do parque San Lázaro, onde a xente da a volta na manzana do hotel Barceló, pero como tamén estiveron os tractores, non o tomamos como referencia”.
