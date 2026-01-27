El 90% de la flota de taxis de Ourense ya es de bajas emisiones

La Xunta de Galicia presentó el lunes las tres líneas de ayudas con las que los profesionales del taxi podrán renovar sus vehículos, o adaptarlos para el transporte de personas con movilidad reducida.

Con un presupuesto total de medio millón de euros, las mayores cuantías irán destinadas a la adaptación de vehículos, pudiendo el propietario alcanzar una aportación de 10.000 euros. En caso de buscar vehículos nuevos, los taxistas pueden llegar a 4.000 euros de ayuda en caso de adquirir un coche de cero emisiones (100% eléctrico), o de 1.000 si es un vehículo catalogado como ECO (híbrido).

Queremos mellorar a modernización e na competitividade do sector do taxi, e ao mesmo tempo garantir a mobilidade sostible"

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, explicaba que, hasta el 14 de octubre, podrían acogerse a esa línea de ayudas “as persoas físicas titulares de autorizacións administrativas de transporte vixentes, documentadas en tarxetas da serie VT-N, expedidas pola Dirección Xeral de Mobilidade ou polos servizos de Mobilidade competentes”. Para pedirlas “deberán facer unha solicitude electrónica e ca colaboración e tamén o apoio tanto do servizo de mobilidade”. El pasado año 2025, una docena de profesionales del taxi se beneficiaron en Ourense de este plan de ayudas cun apoio de 90.000 euros "para mellorar a modernización e na competitividade do sector do taxi, e ao mesmo tempo garantir a mobilidade sostible”, indicaba Manuel Pardo.

Renovada al 90%

Estas líneas de ayudas se abren en un momento donde la oficina de mobilidade de Ourense calcula que habrá en torno a 350 licencias de taxi en la provincia, de las cuales 35 están adaptados para personas con problemas de movilidad, y “o 90% dos coches son eléctricos ou híbridos de gasolina”, señalaba Francisco Javier Álvarez, presidente de los taxistas.

“A maioría de socios está collendo estes coches por aforrar, e por esta axuda tamén é algo importante”, sobre todo para incrementar la oferta de taxis adaptados. “Teremos agora mesmo 35, e deles 6 na cidade, que se turnan para que haxa sempre oferta dispoñible, aínda que recomendamos que chamen antes para reservar”, indicaba Álvarez, quien añadía que esta opción ”é moi socorrida polas residencias de maiores e os particulares, que agora se moven moito”.