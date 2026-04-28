Al 22% el único tramo en obras de la Variante Norte

El avance de la “decana” de las infraestructuras en trámite continúa lento en la orilla del Río Miño. La Dirección General de Carreteras ha confirmado que, de los dos tramos previstos para la Variante Norte -que debería conectar la salida de la autovía A-52 en Quintela con la N-525 al final de la Avenida de Santiago, evitando a los conductores entrar en la ciudad- solo está en marcha del primero (1,7 kilónmetros), entre Eirasvedras y la N-120.

El segundo tramo, que debería llegar hasta la zona de A Casilla, continúa “en fase de redacción de proyecto”, según figura en un escrito firmado por el Director General de Carreteras, Juan Pedro Fernández, lo cual quiere decir que aún no está decidido ni cómo será el trazado que circunde la ciudad, ni los elementos necesarios para salvar la orografía.

La quinta parte

En lo que respecta al tramo en obras, la Dirección General de Carreteras ha establecido que “el grado de ejecución actual de la infraestructura es del 22,1%”, habiendo invertido en ese porcentaje de ejecución -que apenas suponen la quinta parte de lo previsto- más de 7,66 millones de euros.

Estas actuaciones se limitan a la intervención “en el enlace de Eirasvedras con la N-120 en su P.K (punto kilométrico) 573,8 y el enlace de Quintela con la N-120 en su P.K. 572”, donde se puede aprecial el movimiento de tierras, y que empiezan a perfilarse las plataformas de doble vía que deban servir para redirigir el tráfico.

La información facilitada por la Dirección General de Carreteras viene a confirmar que no hay nuevos avances en esta obra, reivindicada en varias ocasiones por los empresarios de Ourense, y que la ejecución de esta infraestructura, valorada inicialmente en 174,5 millones de euros, continúa parcialmente en un limbo administrativo que se alarga durante cinco presidencias y once ministros.