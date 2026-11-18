En plena época de exámenes y entregas de trabajos finales, son muchos los estudiantes que echan mano de la inteligencia artificial (IA). Según el informe GoStudent sobre el ”Futuro de la Educación 2026”, siete de cada diez alumnos reconocen haber entregado un texto generado por IA como si fuera propio. Esta herramienta ha transformado las formas de aprender de los jóvenes, que quieren “ser instantáneos, tener todo al momento y no esforzarse”.

Esa inmediatez lleva a los estudiantes a tratar estos chats como un profesor particular, gratuito y disponible a cualquier hora. Lejos de ver esto como una amenaza, las academias ourensanas asumen que la tecnología ha llegado para quedarse. Sin embargo, reivindican el “trato humano” y la “personalización” como claves del aprendizaje. “Ignorar esto es una tontería, pero que sea una herramienta no quiere decir que sea un sustitutivo”, apunta Sara Vázquez, profesora de Arume Labs. “Si realmente fuese lo mismo que un profesor, habríamos notado un descenso en las inscripciones, y para nada. Cada año tenemos más”, subraya.

El riesgo de los atajos

El principal problema que detectan en las aulas es que los jóvenes usan la inteligencia artificial como una vía rápida para salir del paso. “Le hacen la foto al ejercicio y ponen el resultado, pero no saben ni desarrollarlo ni de dónde sale ese desarrollo”, advierte Iván Portela, de la Academia Doble I. Eso hace que en la redacción de trabajos se perciba fácilmente que no lo han hecho ellos. “Pasan del ‘bro’ al ‘no obstante’. Incluyen palabras que la IA utiliza y ellos ni siquiera saben qué siginifican”, señala.

Pasan del ‘bro’ al ‘no obstante’. Incluyen palabras que la IA utiliza y ellos ni siquiera saben qué siginifican”

En este sentido, los profesores subrayan la importancia de educar en nuevas tecnologías a los estudiantes de hoy. “Primero hay que tener una formación y luego utilizarla. Y ellos están utilizando la IA sin formación”, indica Portela.

En Galeduca comparten esa prioridad de enseñar a discriminar datos. “Muchas veces nos vemos en la obligación de trabajar con ellos la capacidad de filtrar información e incluso seleccionar dentro de las propias respuestas de la aplicación lo que más necesitan”, explica el responsable del centro, Borja Rodríguez, aunque insiste en que siempre procuran “mantener otras metodologías”.

Pese a la rapidez de estos chats, los docentes coinciden en que una máquina no puede suplir la atención personalizada en clase. En Arume Labs destacan la ventaja de conocer de cerca los centros de la ciudad. “Nosotros trabajamos con los institutos de Ourense, podemos acercarnos más al nivel y tipo de preguntas que van a hacer en cada uno, y adaptarnos al alumno en cuestión, que lo vamos a conocer mejor que ChatGPT”, defiende Vázquez, que reivindica su experiencia frente a las pantallas.

En la misma línea, Rodríguez recuerda que “de nada te vale que la aplicación desarrolle un problema” si luego no hay quien sepa explicárselo al alumno. Portela coincide y apunta que los bloqueos escolares rara vez vienen de una sola asignatura. “La IA no sabe lo que necesita cada uno. A lo mejor el niño tiene dificultades en lengua y la IA solo ve que tiene dificultades en mates”, detalla. Por eso, concluye apelando a la cercanía en el aula. “El trato humano, en este trabajo o en cualquier otro, hace bastante fuerza”, subraya.

A partir de 3ª de ESO y sobre todo en letras

Según observa Borja Rodríguez, de Galeduca, la IA supone “la culminación de un cambio de paradigma” tras el salto de las bibliotecas a Google. En el día a día los alumnos se bastan con lo visto en clase, pero su uso despunta en 3º y 4º de ESO y Bachillerato para trabajos extensos, sobre todo en letras, aunque ya proliferan aplicaciones matemáticas y algunos estudiantes pagan suscripciones.

Rodríguez señala que los padres no ven la inteligencia articial como un sustituto de las clases particulares, sino como un complemento más. Para el docente, la clave está en formar y educar. “Tenemos que enseñarles a usarlas y explicarles que deben dar preferencia a la información recibida en las clases y conseguir que sean capaces de entender que los procesos de memorización son esenciales para trabajar de manera autónoma”, señala Rodríguez.